İsveç'te 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğinden vazgeçti

İsveç'te son 10 yılda bir milyon kişinin kilise üyeliğini bıraktığı bildirildi

İsveç'te 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğinden vazgeçti
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede son 10 yılda bir milyon kişi kilise üyeliğini sonlandırdı.

Televizyona açıklama yapan İsveç Kilise Konseyi Başkanı Börje Holgersson, üye sayısının son 10 yılda ciddi şekilde azalması nedeniyle ekonomik krizde olan İsveç Kilisesi'nin binlerce kilise binasını satışa çıkarttığını kaydetti.

Haberlerin basına yansımasının ardından İsveç Kiliseler Başpiskoposu Antje Jackele, sosyal medyada hedef oldu. Aşırı sağcıların yaptığı paylaşımlarda, Jackele'nin "İslam dini ve peygamberini övmekten başka bir şey yapmadığı ve satılan kiliselere sahip çıkmadığı" yönünde eleştiriler yapıldı.

Geçmiş dönemlerde Morgonbladet gazetesine yaptığı açıklamada Jackele, ''Muhammed sahte bir peygamber değildir. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı Allah'a inanıyor. Muhammed'in bugün için de milyonlarca insana adalet, barış ve iyi yaşam için ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AA

 


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