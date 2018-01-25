İsveç’te açık alanlarda sigara içmek yasaklanıyor

Avrupa’da ilk defa İsveç’te kafelerin açık alanlarında ve restoranların dışında sigara içmek yasaklanıyor
 

İsveç’te açık alanlarda sigara içmek yasaklanıyor
İsveç’te birçok açık alanda sigara içme yasağı getiriliyor. Sigaraya eş değer olan elektronik sigara ve tütün içermeyen uyarıcılar da yasağa dahil olacak.

YASAKLAMA SEBEBİNE CEVAP YOK!


İsveç Sosyal İşler Bakanı Basın Danışmanı konuya ilişkin gazetecilerin yasaklanma sebebini sormaları üzerine, "Yorum yok" dedi.
 
Yasağa göre, İsveç’in tüm şehirlerinde restoran dışındaki teraslarda, binaların ortak alanlarında, otobüs duraklarında, spor alanlarında ve oyun parklarında sigara içilemeyecek.
 


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