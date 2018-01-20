İsveç'te cami kapısına gamalı haç çizdiler

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir cami ırkçı saldırıya hedef oldu. Stockholm Camisi’nin kapısına gamalı haç çizildi

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:13
İsveç'te cami kapısına gamalı haç çizdiler
Saldırıyı kınayan Cami Başkanı Ömer Mustafa, "Camimizin kaçıncı kez saldırıya uğradığını unuttum. Halkın güvenliğinin hiç bir önemi yokmuş. Zira, bu kadar saldırıya karşın cami yönetimi güvenlik kamerası için başvuru yaptığı halde izin çıkmadı. Çok üzücü bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

9 KEZ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Genellikle Orta Doğu ve Afrika kökenli Müslümanların ibadet ettiği cami, son üç yılda 9 kez saldırıya uğradı.

Geçen hafta cami kapısına demir haç asılmıştı. Camiye daha önce de 5 kez sprey boya ile gamalı haç çizilmiş, iki kez de İslamofobik yazılar yazılmıştı.

 


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