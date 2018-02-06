İsveç'te sığınmacıların taşınacağı iki bina yandı

İsveç'in başkenti Stockholm'ün kuzeyinde bulunan Akersberga bölgesinde sığınmacıların taşınmaya hazırlandığı iki binada yangın çıktı

İsveç'te sığınmacıların taşınacağı iki bina yandı
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İtfaiye Şefi Hampus Nordenblad, yerel saatle 03.00'te başlayan yangına 4 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini ve yangının saat 06.00'da tamamen söndürüldüğünü söyledi.  Erken müdahale sayesinde tamamen yanmaktan kurtulan binalarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Binaların arasında 50 metre olduğuna işaret eden Nordenblad, her iki binanın da sığınmacı yurdu olarak tahsis edildiğini ve kısa süre sonra sığınmacıların binaya taşınması için hazırlıkların yapıldığını hatırlattı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, olayda binaların kundaklandığına dair önemli bulguların bulunduğu ifade edildi.

AA


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