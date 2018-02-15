İsveç'te taş devrine ışık tutacak mezar bulundu

İsveç'in Östergötland bölgesindeki bir kazıda 8 bin yıllık kafataslarının olduğu mezar bulundu

İsveç'te taş devrine ışık tutacak mezar bulundu
İsveç'te arkeologların, taş devrine ışık tutacak 8 bin yıllık kafataslarının yer aldığı bir mezar bulduğu bildirildi.

Stockholm Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, İsveç'in Östergötland bölgesinde bulunan Motala kentindeki bir kazı sırasında bulunan kafataslarının taş devrindeki hayat hakkında önemli bulgulara işaret ettiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde çalışma yürüten Arkeolog Anna Kjellström, gölün içine yapılmış 8 bin yıllık mezarda 10 yetişkin ile bir bebeğin iskeletinin bulunduğu ve bunlardan ikisinin başına kazık geçirilmiş olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.
 

"İki kafatasına geçirilmiş 47 santimetrelik tahta kazık bulunuyordu"


Bu insanların saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten Kjellström, ''İki kafatasına geçirilmiş 47 santimetrelik tahta kazık bulunuyordu. Kazıklardan biri kırılmış diğeri sağlamdı. Bu insanlar belki savaşçıydı, belki avcı, belki de köleydi. Başka bir grubun saldırısına uğramış olabilirler.'' değerlendirmesinde bulundu.
 

"Neden suyun altına böyle bir mezar yapılmış bilemiyoruz"


Gölün altına yapılan mezarın esrarengiz olduğunu ifade eden Kjellström, ''Mezar, büyük taşları ahşap direklerle sıkıca gölün tabanına yerleştirip, yaklaşık 12 metreye 14 metre ebatlarında düz bir yapı oluşturmuş. Neden suyun altına böyle bir mezar yapılmış bilemiyoruz. Mezar suyun altında olduğu için de kalıntılar günümüze kadar korunmuş.'' ifadelerini kullandı.


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