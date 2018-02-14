İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması

"DAHA ÖNCE İZİN VERİLDİ"

İSVEÇ'TE İLK KEZ 5 YIL ÖNCE EZAN OKUNDU

Erdinç Şahin

yetkililerinin dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından İsveç kilisesinden açıklama geldi.AA'nın haberine göre, kilise adına sosyal medya hesabından açıklama yapan, "adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Konu ile ilgili İsveç devlet televizyonu'ye açıklama yapan, sadece haftada bir gün cuma namazı öncesi hoparlörle ezan okunması için başvuru yapıldığını kaydetti. Ringius, ''Öncelikle bölgenin durumu ve güvenliği araştırılıyor. Önceden böyle bir izin vermediğimiz için şu an başvuru incelemede. Stockholm'de bir cami için böyle bir izin verilmiş. Bu da göz önünde tutuluyor'' dedi.'te hoparlörden ezan ilk kez beş yıl önceilçesindekibulunan'nde okundu.Camide 2013 yılından bu yana sadece cuma günleri namazdan önce hoparlörle ezan okunuyor.Öte yandan üç ay önce debölgesindekikentinde'nin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıkmıştı.