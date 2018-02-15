İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

İsveçli turistler Türkiye'yi tercih etti!

İsveç'ten Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla yüzde 83 artış olduğu bildirildi

15 Şubat 2018, Perşembe 22:55
İsveçli turistler Türkiye'yi tercih etti!
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Expressen'in İskandinavya'nın önemli turizm şirketi Ticket'in açıklamasına dayandırarak yazdığı habere göre, Türkiye'nin bu yıl yeniden İsveçli turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği vurgulandı.

Haberde, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın aynı döneminde Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 83 artış yaşandığı, bu durumun Türkiye'nin bir kez daha İsveçli turistin gözdesi haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.
 


'İSVEÇLİLER'İN GÖZDESİ TÜRKİYE'


Terör saldırıları nedeniyle geçen yıl İsveç'ten Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşandığı kaydedilen haberde, bu yıl Türkiye'nin İsveçliler'in gözdesi olduğu ifade edildi.

İsveçli turistlerin popüler tatil beldelerini tercih ettiği bilgisine yer verilen haberde, turistlerin Antalya'nın Alanya, Side, Belek gibi tatil beldelerine yaptıkları rezervasyonların üç kat yükseldiği kaydedildi. 

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
TESK'ten

TESK'ten "gıda israfı" uyarısı
15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Karaköy İskelesi Tuzla'da suya indirildi

Karaköy İskelesi Tuzla'da suya indirildi
'50 milyon turist, 100 milyar dolar gelir için yola çıktık'

'50 milyon turist, 100 milyar dolar gelir için yola çıktık'
Her 10 liralık kredinin 4 lirası İstanbul'da kullanılıyor

Her 10 liralık kredinin 4 lirası İstanbul'da kullanılıyor
E-ticaret 14 Şubat'ta aşka geldi

E-ticaret 14 Şubat'ta aşka geldi
E-ticaret 14 Şubat'ta 'aşk'a geldi

E-ticaret 14 Şubat'ta 'aşk'a geldi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek'ten Bitcoin uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Bitcoin uyarısı
Alacaklısı, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflasını istedi

Alacaklısı, Dr. Azmi Ofluoğlu’nun iflasını istedi