İsveç'te emniyet müdürüne trafik cezası
İsveç Malmö'de asayişten sorumlu Emniyet Müdürü Per Larsson, araba kullanırken telefonuyla konuştuğu için trafik cezası aldı
Emniyet Müdürü Per Larsson, özel arabasıyla seyir halinde telefon ile konuştuğu sırada bir foto muhabir tarafından görüntülendi. Larsson'un araba kullandığı sırada cep telefonuyla konuşurken çekilen fotoğrafı gazetede manşetten yayınlanması, İsveç’te büyük tepkiye sebep oldu. Gazetenin haberi üzerine Larsson'u makamına çağıran Malmö Emniyet Genel Müdürü, trafik yasaları konusunda sertçe uyardığı emniyet müdürüne 1500 kronluk ceza faturası gönderdiğini de bildirdi.
İsveç'te yasalar kraliyet ailesi dışında herkesi kapsıyor.
İHA