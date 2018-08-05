Emniyet Müdürü Per Larsson, özel arabasıyla seyir halinde telefon ile konuştuğu sırada bir foto muhabir tarafından görüntülendi. Larsson'un araba kullandığı sırada cep telefonuyla konuşurken çekilen fotoğrafı gazetede manşetten yayınlanması, İsveç’te büyük tepkiye sebep oldu. Gazetenin haberi üzerine Larsson'u makamına çağıran Malmö Emniyet Genel Müdürü, trafik yasaları konusunda sertçe uyardığı emniyet müdürüne 1500 kronluk ceza faturası gönderdiğini de bildirdi.

İsveç'te yasalar kraliyet ailesi dışında herkesi kapsıyor.

İHA