İsviçre'de bulunan mumya Boris Johnson'ın atası çıktı

İsviçre'nin Basel kentinde bulunan bir kadına ait mumyanın sırrı 43 yıl sonra çözüldü. Mumyanın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 8 kuşak önceki atalarından birine ait olduğu anlaşıldı

İsviçre'de bulunan mumya Boris Johnson'ın atası çıktı
BBC'nin haberine göre 1975 yılında Basel'deki Barfüsser Kilisesi'nde yapılan onarım çalışmasında bulunan, bir kadına ait mumyanın kimliği tespit edidi.

16. yüzyıldan kalan bir tahta tabut içinde bulunan mumyanın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 8 kuşak önceki atalarından Anna Catharina Bischoff'a ait olduğu ortaya çıktı.

1787'de frengiden ölen Bischoff kilisenin sunağına defnedilmişti. Zengin bir aileden olan Bischoff'un frengisini tedavi etmek için o dönem (15. yy.'dan 19. yy'a kadar) standart yöntem olan cıva kullanılmıştı.

Çok büyük ihtimalle cıva zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kadının naaşının bozulmayıp mumyalaşmasına da bu kimyasal madde neden oldu.

Kadının frengi hastalığına kilisede bu hastalığı kapmış birini tedavi etmeye çalışırken kaptığı düşünülüyor.
 

KİMLİĞİ NASIL TESPİT EDİLDİ?


Kalıntılara ait bir mezar taşı olmadığı için bilim insanları önce naaşın kimliğini tespit edemedi. Geçen yıl yeni bulunan arşiv kayıtları mumyanın 1843 yılında bir kez daha bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu kayıtlar mumyanın Basel'in köklü ailelerinden Bischoff'lara mensup bir kişiye ait olduğu şüphesini beraberinde getirdi. Daha sonra son DNA testi teknolojisini kullanan araştırmacılar mumyanın ayak parmağından bir DNA örneği almayı başardı.

Bischoff ailesinin hayattaki üyelrinden alınan DNA'lar ile karşılaştırılan örneğin yüzde 99.8 eşleşme sağladığı belirlendi.

Bilim insanları araştırma sonucunda mumyanın 1719'da Basel'de doğup aynı kentte 1787'de ölen Anna Catharina Bischoff'tan başkası olmadığını düşünüyor.
 

JOHNSON'IN 8. KUŞAK ÖNCEKİ BÜYÜKANNESİ


Kayıtlara göre Anna Catharina Bischoff'un 7 çocuğu vardı ancak 5'i çocukken öldü. Kızı Anna, Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein ile evlendi.

5 kuşak sonra bu aileden Marie Luise von Pfeffel, Stanley Fred Williams ile evlendi. Çiftin kızı Yvonne ise Boris Johnson'ın dedesi Osman Wilfred Johnson Kemal ile evlendi.

Johnson henüz uzak akrabasıyla ilgili keşif konusunda yorum yapmadı.


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