İsviçre'de çığ felaketi: 1 ölü, 3 yaralı

İsviçre'nin Valais kantonunda meydana gelen çığda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İsviçre'de çığ felaketi: 1 ölü, 3 yaralı
İsviçre Alplerinin İtalyan sınırında çığ düşmesi nedeniyle bir dağcının yaşamını yitirdiği, üçünün yaralandığı bildirildi.

İsviçre Haber Ajansı SDA'nın haberine göre, Valais Kantonu Polisi, dün öğleden sonra Arolla Vadisi yanındaki Aiguille de la Tsa Dağı'nın 3 bin 500 metresindeki bir kulübeden ayrılan dört dağcının çığ nedeniyle sürüklendiğini açıkladı.

Yaralı olarak kurtarılan dağcılar helikopterle Sion kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Dağcılardan 40 yaşında olduğu belirtilen bir kadının gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı diğer üç kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen ay İsviçre Alplerinde meydana gelen üç ayrı çığ düşmesi sonucu üç dağcı yaşamını yitirmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'de lise öğrencileri silah lobisine savaş açtı

ABD'de lise öğrencileri silah lobisine savaş açtı
Suudi Arabistan’daki dünyanın en yüksek gökdeleni böyle görünecek

Suudi Arabistan’daki dünyanın en yüksek gökdeleni böyle görünecek
Çin'de 'Devlet başkanlığında 2 yıl sınırı kaldırılsın' önerisi

Çin'de 'Devlet başkanlığında 2 yıl sınırı kaldırılsın' önerisi
Yolsuzluk skandalına karışan Novartis'e boyalı protesto

Yolsuzluk skandalına karışan Novartis'e boyalı protesto
AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi

AFD ile Cem Özdemir birbirine girdi
'Fransa'da her 8 kadından biri tecavüze uğradı'

'Fransa'da her 8 kadından biri tecavüze uğradı'
İtalyanlar faşizm ve ırkçılığa karşı yürüdü

İtalyanlar faşizm ve ırkçılığa karşı yürüdü
Petrol kuyusu korumalarına saldırı: 2 polis öldü

Petrol kuyusu korumalarına saldırı: 2 polis öldü
Rejim ateşkes dinlemedi! Bu sabah yeniden hedef aldı

Rejim ateşkes dinlemedi! Bu sabah yeniden hedef aldı
Amerika'da devam eden Rusya soruşturmasında yeni gelişme

Amerika'da devam eden Rusya soruşturmasında yeni gelişme
Bulgaristan Yambol'de Kukerlandia Festivali

Bulgaristan Yambol'de Kukerlandia Festivali