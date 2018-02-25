İsviçre'de çığ felaketi: 1 ölü, 3 yaralı

Nazlı Erdol

Alplerinin İtalyan sınırında çığ düşmesi nedeniyle bir dağcının yaşamını yitirdiği, üçünün yaralandığı bildirildi.İsviçre Haber Ajansı SDA'nın haberine göre,, dün öğleden sonra Arolla Vadisi yanındaki'nın 3 bin 500 metresindeki bir kulübeden ayrılan dört dağcının çığ nedeniyle sürüklendiğini açıkladı.Yaralı olarak kurtarılan dağcılar helikopterlekentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Dağcılardan 40 yaşında olduğu belirtilen bir kadının gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı diğer üç kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.Geçen ay İsviçre Alplerinde meydana gelen üç ayrı çığ düşmesi sonucu üç dağcı yaşamını yitirmişti.