İsviçre’de solaryuma 18 yaş yasağı

İsviçre Federal Sağlık Konseyi yeni Radyasyondan Koruma Yasası çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesini yasakladı

15 Şubat 2018, Perşembe 11:28
İsviçre’de solaryuma 18 yaş yasağı
İsviçre Federal Sağlık Konseyi yeni Radyasyondan Koruma Yasası çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesini yasakladı. Gerekçe olarak da solaryumun cilt kanseri riskini artırması gösterildi. İsviçre Tabibler Birliği de yasağı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ SOLARYUM KARARI!

Bir kanser araştırma merkezinde 2006'daki araştırmada, 35 yaş öncesi bir kez bile solaryuma girenlerde, girmeyenlere göre yüzde 75 oranında Malign Melanoma (cilt tümörü) riski artıyor

 


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