İsviçre’de solaryuma 18 yaş yasağı

İsviçre
Federal Sağlık Konseyi yeni Radyasyondan Koruma Yasası çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesini yasakladı. Gerekçe olarak da solaryumun cilt kanseri riskini artırması gösterildi. İsviçre Tabibler Birliği
de yasağı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ SOLARYUM KARARI!
Bir kanser
araştırma merkezinde 2006'daki araştırmada, 35 yaş öncesi bir kez bile solaryuma girenlerde, girmeyenlere göre yüzde 75 oranında Malign Melanoma (cilt tümörü) riski artıyor
Can Hakman