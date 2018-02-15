İsviçre’de solaryuma 18 yaş yasağı

Can Hakman

Federal Sağlık Konseyi yeni Radyasyondan Koruma Yasası çerçevesinde 18 yaşından küçüklerin solaryuma girmesini yasakladı. Gerekçe olarak da solaryumun cilt kanseri riskini artırması gösterildi.de yasağı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.Biraraştırma merkezinde 2006'daki araştırmada, 35 yaş öncesi bir kez bile solaryuma girenlerde, girmeyenlere göre yüzde 75 oranında Malign Melanoma (cilt tümörü) riski artıyor