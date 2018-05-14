Bir Türk vatandaşının 'ilişki cinayetinde' ölü bulunduğu olay Näfels'deki spor merkezi Linth-Arena'nın otelde gerçekleşti.





Cinayetin ardından elde edilen ilk bulgulara göre, spor merkezinin otel odasında Türk ve İsviçre vatandaşı bayan E.D arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Diğer otel konukları, odadan çığlıklar ve gürültü duyduklarını, saldırganı ve yaralı kadını ayırdıklarını belirttiler.





Bir polis sözcüsüne göre yaralı kadın, İsviçre'de vatandaşlık almış bir Türkiye kökenli bir şahıs. Polis sözcüsü, olay yerinde daha sonra ölen adamın ağır yaralı Zürih Hastanesi'ne kaldırılan kadına karşı şiddet kullandığını tahmin ettiğini açıkladı.





Gözü ve yüzünde ağır yaralar morluklar bulunduğu belirtilen kadınının helikopterle Zürih Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.





Tedavisi devam ettiği için, polis kadını sorgulayamadı. Erkeğin ise, otel odasında olay sonrası bilincini kaybettiği ve yapılan müdahaleyle yeniden canlandırıldığı ancak ambulans ekibi gelene kadar yaşamını yitirdiği açıklandı.









OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Zürih'teki Türk vatandaşı ölümünden bir gün önce İsviçre'ye geldiği uçakta bir olaya karıştı.





Türk yolcunun yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktığı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdiği iddia edildi.





Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisizleştirilen yolcu uçak inince gözaltına alındı.





Yolcunun uçakta olay çıkarması ve gözaltına alınmasıyla, bir gün sonra ölü bulunması arasında bir bağlantı olup olmadığı ise bilinmiyor.