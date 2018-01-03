İsyan eden anne Ece Üner'i canlı yayında ağlattı!

ECE ÜNER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜM, MUTLU MUSUN?"

ECE ÜNER KİMDİR?

Erdinç Şahin

'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun acılı annesi Dilek Yardım, "Daha önce polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla kapıya dayandı. Bir gece bile içeride tutmadılar onu. Çocukların hesabını kim verecek" dedi.Acılı annenin isyanı tüm Türkiye'yi ağlattı. Bu görüntüler haber sunucusu Ece Üner'i de canlı yayında ağlattı.Habertürk spikeri Ece Üner acılı annenin bu sözlerini yayınladıktan sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak, “Onları koruyamadık çünkü anneleri, ‘Polise savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı’ diyor. Bu artık kabul edilebilir şey değil çünkü, ‘insanı yaşat devlet yaşasın’ diyoruz ama biz yavrularımızı yaşatamıyoruz. Geleceğimizi yaşatamıyoruz. O iki minik kalp bugün atmıyor” dedi.2 ve 4 yaşlarındaki iki masum çocuğun acılı annesi Dilek Yardım, “Ayrılma aşamasındaydık, uzaklaştırma kararımız olmasına polislerin bunu bilmesine rağmen hiç bir zaman sahip çıkmadılar bana kendi ailemde buna dahil. Polislere şikayet ettim, silahla, bıçakla dayandı bir gece bile tutmadılar onu içeride. Kaç defa şikayet ettim, savcısına, polisine gittim. Dün akşam da çocuklarını öldürdüm diye aradı beni, dün onun görüş günüydü bende iyi niyetimden iyi olsun çocuklarını görsün diye verdim. ‘Çocuklarını öldürdüm, mutlu musun’ dedi. Şimdi herkes duysun beni sahip çıkmasınlar kimseye kadınlar böyle ağlasın. 2 tane çocuğum öldü emziğim elinde kaldı. Birisi 3 birisi 2 yaşında sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Büyük kızım çok kibardı. Küçük kızım çok tatlıydı, fırlamaydı biliyor musunuz? Şimdi yok, hiçbiri yok ben tek başıma kaldım. Kim verecek o çocukların hesabını bir kişi çıksın desin ki bana ben vereceğim. Dünden beri yalvarıyorum bir kerecik çocuklarımı göremedim. Beni bu adamdan kurtarın, bu adam deli dedim” diye isyan etti., 1981’de doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapankızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitiren Ece Üner, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. NTV’de bir süre çalıştıktan sonra Ece Üner, 2006’da, CNN Türk’ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007’de CNN Türk’te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009’da Habertürk’ye geçen Ece Üner, 2010’da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011’de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.2012’de Enine Boyuna’yı sunmaya başlayan Ece Üner, 6 Ocak 2014’ten itibaren 1 sene boyunca Show TV Ana Haber’i sundu. Ece Üner şu an Habertürk'te görev almakta.Ece Üner, 8 Şubat 2013 tarihinde CNN Türk spikerlerindenile Roma’da evlendi.2006-2009: CNN Türk2009-: Habertürk TV2014-: Show TV