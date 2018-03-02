İtalya 4 Mart'ta sandık başına gidiyor



İTALYA'DA SEÇİM GÜNDEMİ 'FAŞİZM' OLDU



SAĞ İTTİFAKINDA İSLAM VE TÜRKİYE KARŞITLIĞI



YENİ SEÇİM KANUNU

Can Hakman

Temsilciler Meclisi için 18 yaşını doldurmuş İtalyan vatandaşları oy kullanabiliyor. Cumhuriyet Senatosu üyelerini seçmek için ise 25 yaşını doldurmak gerekiyor.İtalya'daki toplam 20 seçim bölgesinde yerel saatle 07.00'de başlayacak oy verme işlemi, saat 23.00'e kadar sürecek.630 sandalyeli Temsilciler Meclisi için 3901, 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için 1958 aday yarışıyor. Toplamda 30'dan fazla partinin yarışacağı seçimde, bazı ittifaklar ve partiler öne çıkıyor.Halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinde Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Partinin (PD) başı çektiği merkez sol ittifakında Emma Bonino'nun Liberal Avrupa partisi, Giulio Santagata'nın Birlikte Partisi ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yer alıyor.Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi ve Raffaele Fitto'nun Hristiyan Demokrat Biz İtalya'yla Partisi yarışıyor.Seçime katılacak iki ana ittifak dışında bazı partiler tek başına öne çıkıyor. İttifakların en güçlü rakibi Luigi Di Maio liderliğindeki popülist 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi.Pietro Grasso önderliğindeki sosyal demokrat Özgür ve Eşit (LeU) Partisi de seçime tek başına katılan bir diğer önemli parti.Demos, Euromedia ve IPR gibi önde gelen araştırma şirketlerinin son seçim anketlerine bakıldığında, merkez sol ittifakının oy oranı yüzde 25 ile 27, M5S'nin oy oranının da yüzde 26 ile 28 arasında olacağı tahmin ediliyor. Son anketlerde iktidara en yakın taraf ise yüzde 35 ile 38 arasında oy alması beklenen merkez sağ ittifakı.Merkez sağ ittifakı, anketteki tahminlerin üzerine çıkamazsa, koalisyon görüşmelerinin yapılması, muhtemel görünüyor.Seçim kampanyaları sürecinde bazı konular gündemin tepesinde yer aldı.Bunlardan biri 3 Şubat'ta İtalya'nın Macerata kentinde Luca Traini'nin Afrikalıları hedef alan ırkçı saldırının fitilini ateşlediği "faşizm tartışması" oldu.Seçime de katılacak aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound'un ırkçı saldırıyı savunması ve Traini'yi "kahraman" ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.Merkez sağ ittifakı içinde yer alan Forza Italia lideri Berlusconi ile aşırı sağcı Lig partisi lideri Salvini'nin ırkçı saldırıyı "ülkede kabul edilemez sayıda, çok fazla yasa dışı göçmen olmasına" bağlayarak yaklaşık 600 bin yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesini istemesi, asıl dikkat çekici nokta oldu.Yine merkez sağ ittifakı içinde yer alan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin lideri Meloni'nin ırkçı saldırgan Traini'yi kahraman ilan eden aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound'u, "yabancı düşmanı olmadıklarını" iddia ederek savunması, merkez sağ ittifakına eleştirileri beraberinde getirdi.Merkez sağ ittifakı içinde yer alan aşırı sağcı Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri, seçim sürecinde hem İslam, Türkiye ve göçmen karşıtı hem de ırkçı söylemleriyle tepki topladı."Bütün İslam merkezlerinin kapatılacağı, Türkiye'nin asla Avrupa'ya giremeyeceği, göçmenlerin sınır dışı edileceği" gibi söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı partiler, seçim sürecinde sık sık protesto edildi.İtalya, geçen yıl onaylanan "Rosatellum 2.0" adlı yeni seçim kanunuyla sandığa gidecek.Kanunla 1993'ten bu yana yüzde 4 olan seçim barajı, yüzde 3'e düşürüldü.Kanuna göre parlamentoda sandalye sayısının üçte biri çoğunluk, üçte ikisi ise nispi temsil esasına göre belirlenecek. Kanun ayrıca parlamentoda kadın-erkek dengesini sağlamak üzere tek bir partide iki cinsiyetten birinin, yüzde 60’tan fazla olmasını engelliyor.Yeni yasa, seçim öncesi ittifak ve koalisyon anlaşması yaparak seçimlere giden partilere, tek başına seçimlere giren partilere nazaran sandalye aritmetiğinde daha fazla avantaj tanıyor.AA