İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son

'TİYATRO BİR MÜZE OLMAMALI'

'TBİR KADININ ÖLDÜRÜLMESİNİ NASIL ALKIŞLAYABİLİRİZ?'

Nazlı Erdol

'nınkentindeki opera evi (Opera di Firenze — Maggio Musicale Fiorentino),'in dünyaca ünlü operası ''e alternatif bir son yazdı.Amaç hem günümüzün önemli sorunlarından biri olan kadınlara yönelik taciz ve kötü muameleye hem de ülkedeki kadın cinayetlerine tepki göstermek.Eserin bu çağdaş yorumunda çingene kızı Carmen orjinalinde olduğu gibi kapanış sahnesinde saplantılı aşığı Don Jose tarafından bıçaklanarak öldürülmüyor.bu kez son sahnede'nin elinden kaptığı tabancayla onu öldürüyor.Eser gelecek hafta sonu'nda sahnelenecek. Şimdiden ilk birkaç gecenin biletleri tamamen satılmış durumda.Floransa Operası'ndan Paolo Klun, Telegraph'a yaptığı açıklamada "Bildiğimiz kadarıyla ilk kez Carmen operasının sonu değiştirildi" dedi.Operasının 150 yıl önce çok farklı bir kültürel ortamda yazıldığına dikkat çeken Klun, "Biz tiyatronun muhafazakar bir müzik kültürüne sahip olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tiyatro bir müze olmamalı. Tartışmaların olduğu bir ortam olmalı. Carmen 150 yıl önce çok farklı bir kültürel bağlamda yazılmıştı. Zaman değişiyor" dedi.Floransa'daki çağdaş yorumdahikayesi 19. yüzyıl (1830) İspanya'sı yerine 1980'lerin İtalya'sında birkampında geçiyor.Operanın yapımcıları hikayenin sonunu her yıl ülkede çok sayıda kadının kıskanç koca, sevgili ya da aşıkları tarafından öldürülmesine tepki olarak değiştirdiklerini belirtiyor.'da bu kadın cinayetleri o kadar sık yaşanıyor ki halk bunları İtalyanca cinayet ve kadın kelimerini birleştirerek 'Femminicido' olarak anıyor.gazetesine konuşan Floransa Operası'nın yöneticisi Cristiano Chiarot da "Toplumumuz kadınların öldürülmesi ile yüzleşirken nasıl bir kadının (Carmen'in) öldürülmesini alkışlayabiliriz?" dedi.Operanın yönetmeniönce final değiştirme fikrine karşı çıktığını belirtti.Önce "Carmen'in ölümü operayı ilerleten motor. Neden bunu tersine çevirelim ki? " diye düşündüğünü anlatan Muscato " Daha sonra Chiarot'un isteğinin mantıklı olduğunu anladım. Operadaki ölüm sahnesi güçlü bir maskülen (erkeksi) unsur. Bir kadın özgürlüğünü korumak için kendini feda ediyor. Bu bakış açısı bugün bir anlam taşımıyor" dedi.