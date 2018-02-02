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İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı

İtalya Futbol Federasyonu'na pazartesi günü yapılan başkanlık ve yeni yönetim kurulunu seçiminden bir sonuç çıkmaması üzerine bugün toplanan İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI), başkan seçemeyen federasyona kayyum atadı

İtalya Futbol Federasyonu'na kayyum atandı
İtalya’daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu CONI Yönetim Kurulu, bugün başkan Giovanni Malago liderliğinde olağanüstü toplanarak, önceki günkü genel kurulda başkan seçemeyen federasyonun durumunu masaya yatırdı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan CONI Başkanı Malago, CONI Genel Sekreteri Roberto Fabbricini’nin, FIGC’e kayyum olarak atandığını duyurdu.


İLK KEZ KAYYUM ATANDI


Malago, Fabbricini’nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile Prof. Angelo Clarizia’nın yapacağını açıkladı.

Geçen Kasım ayında 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsveç’e elenerek büyük şok yaşayan İtalya’da, kamuoyu baskısıyla görevinden ayrılmak zorunda kalan Federasyon Eski Başkanı Carlo Tavecchio’nun halefini belirlemek üzere Pazartesi yapılan ve Cosimo Sibilia, işadamı Gabriele Gravina ve eski futbolcu Damiano Tommasi’nin yarıştığı 4. turlu seçimde hiçbir aday yüzde 50+1 oya ulaşamayınca federasyon başkanlığı krize girmişti.

Duruma el koyan CONI Başkanı Malago, bugün merakla beklenen açıklamasını yaptı ve İtalyan futboluna ilk kez kayyum atanmış oldu.


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