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İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası'nda 1-0 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında Juventus, ağırladığı Atalanta'yı yine 1-0 yenerek finale çıktı.

İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus
İtalya Kupası’nda 1-0 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında Juventus, ağırladığı Atalanta’yı aynı skorla yenerek finale adını yazdırdı.

İtalya’nın Torino kentindeki Allianz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus ile Atalanta gol fırsatlarından yararlanamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Juventus, 75. dakikada Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic’in penaltıdan attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta da 1-0’lık skorla galip gelen Juventus, böylece adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Juventus finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.


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