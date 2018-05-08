İtalya'nın ekonomisi tehlikede

Avrupa’nın önemli ekonomilerinden İtalya’da, genel seçimlerin ardından henüz bir hükumet kurulamamış olması ve siyasi belirsizlikler ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırıyor
 

İtalya'nın ekonomisi tehlikede
İtalya’da 4 Mart'taki genel seçimin ardından hala hükümetin  kurulamaması üzerine erken seçim senaryoları ve siyasi belirsizliğin ekonomiye  etkileri gündeme geldi.
 
Berenberg Avrupa Ekonomist Carsten Hesse, konuya ilişkin yayımladığı  bilgi notunda olası erken seçim süreci ve siyasi belirsizliklerin ülke  ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Seçimin ardından İtalya'nın önde gelen parti liderlerinin bir hükümet  kurmak için görüşmelerde bulunduğunu anımsatan Hesse, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, 2019'un başlarında yeni seçimlerin yapılmasının ardından  "tarafsız" bir hükümetin 2019 bütçesini geçirmesini ve seçim yasasını yeniden  düzenlemesini önerdiğini dile getirdi.
 
Ülkede erken seçim olasılığına işaret eden Hesse, “Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig, bu öneriyi hemen reddetti. Sonuç olarak, 8  Temmuz gibi erken bir tarihte yeni seçim riski muhtemel görünüyor.” ifadesini  kullandı.
 

“İTALYA İLK ÇEYREKTE YÜZDE 0,3 BÜYÜDÜ”

 
Ülkedeki siyasi belirsizliğin ekonomiye etkilerine de değinen Carsten  Hesse, siyasi belirsizliğin, İtalya'nın yatırım ve tüketim büyümesi üzerinde bir  engel olmaya devam ettiğini belirtti.
 
Hesse, “İtalya'da ilk çeyrekte GSYH, Euro Bölgesi'ndeki en zayıf  sonuçlardan biri olan yüzde 0,3'lük artış kaydetti. İmalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) de mart ayındaki 55,1'den nisan ayında 53,5 puana  inerek Ocak 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Dahası,  güvenilir bir hükümet olmadan, İtalya, Avrupa reformları konusunda devam eden  tartışmalarda nüfuzunu kaybedecek.” değerlendirmesinde bulundu.
 

“İTALYA'NIN EURODAN ÇIKIŞINA İLİŞKİN YAN RİSK, ÖNCEKİ GİBİ KESKİN  OLMAMAKLA BİRLİKTE SIFIR DEĞİL”

 
Hesse ayrıca yeni bir seçimin, 2011 yılındaki emeklilik ve 2015  yılındaki işgücü piyasası reformları gibi son dönemdeki büyüme yanlısı  reformların bir kısmını geri çevirme sözü veren radikal partileri daha da  güçlendirebileceğini dile getirdi.
 
İtalya’nın eurodan çıkış ihtimalinin az da olsa devam ettiğine dikkati  çeken Hesse, şunları kaydetti:
 
ABD Başkanı Trump‘ın ticaret savaşı tehdidi yeni büyük risk olmadan  öncen, İtalyan siyasetini Avrupa’daki en büyük risk olarak görüyorduk. İtalya'nın  Euro Bölgesi'nden çıkışına ilişkin yan risk, önceki gibi keskin olmamakla  birlikte sıfır değil, radikal partiler bundan geri adım attılar. Mali disiplin eksikliği ve bazı reformların geri çekilmesi, mevcut döngüsel yükseliş sona  erdiğinde yeni bir İtalyan krizinin tohumlarını ekebilir.”

AA


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