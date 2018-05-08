İtalya'nın ekonomisi tehlikede

“İTALYA İLK ÇEYREKTE YÜZDE 0,3 BÜYÜDÜ”

“İTALYA'NIN EURODAN ÇIKIŞINA İLİŞKİN YAN RİSK, ÖNCEKİ GİBİ KESKİN OLMAMAKLA BİRLİKTE SIFIR DEĞİL”

Nazlı Erdol

’da 4 Mart'taki genel seçimin ardından hala hükümetin kurulamaması üzerine erken seçim senaryoları ve siyasi belirsizliğin ekonomiye etkileri gündeme geldi., konuya ilişkin yayımladığı bilgi notunda olası erken seçim süreci ve siyasi belirsizliklerin ülke ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Seçimin ardından İtalya'nın önde gelen parti liderlerinin bir hükümet kurmak için görüşmelerde bulunduğunu anımsatan Hesse,’nın, 2019'un başlarında yeni seçimlerin yapılmasının ardından "tarafsız" bir hükümetin 2019 bütçesini geçirmesini ve seçim yasasını yeniden düzenlemesini önerdiğini dile getirdi.Ülkede erken seçim olasılığına işaret eden Hesse, “Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig, bu öneriyi hemen reddetti. Sonuç olarak, 8 Temmuz gibi erken bir tarihte yeni seçim riski muhtemel görünüyor.” ifadesini kullandı.Ülkedeki siyasi belirsizliğin ekonomiye etkilerine de değinen Carsten Hesse, siyasi belirsizliğin, İtalya'nın yatırım ve tüketim büyümesi üzerinde bir engel olmaya devam ettiğini belirtti.Hesse, “İtalya'da ilk çeyrekte GSYH, Euro Bölgesi'ndeki en zayıf sonuçlardan biri olan yüzde 0,3'lük artış kaydetti. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de mart ayındaki 55,1'den nisan ayında 53,5 puana inerek Ocak 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Dahası, güvenilir bir hükümet olmadan, İtalya, Avrupa reformları konusunda devam eden tartışmalarda nüfuzunu kaybedecek.” değerlendirmesinde bulundu.Hesse ayrıca yeni bir seçimin, 2011 yılındaki emeklilik ve 2015 yılındaki işgücü piyasası reformları gibi son dönemdeki büyüme yanlısı reformların bir kısmını geri çevirme sözü veren radikal partileri daha da güçlendirebileceğini dile getirdi.İtalya’nın eurodan çıkış ihtimalinin az da olsa devam ettiğine dikkati çeken Hesse, şunları kaydetti:‘ın ticaret savaşı tehdidi yeni büyük risk olmadan öncen, İtalyan siyasetini Avrupa’daki en büyük risk olarak görüyorduk. İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkışına ilişkin yan risk, önceki gibi keskin olmamakla birlikte sıfır değil, radikal partiler bundan geri adım attılar. Mali disiplin eksikliği ve bazı reformların geri çekilmesi, mevcut döngüsel yükseliş sona erdiğinde yeni bir İtalyan krizinin tohumlarını ekebilir.”