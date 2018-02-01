İtalya'nın Sardunya Adası’ndaKİ Ollolai Köyü’nde yer alan 200 taş ev 5 liraya satılıyor



EVLERİN RESTORASYON MALİYETİ 140 BİN TÜRK LİRASINI BULABİLİR

Can Hakman

Hayatınızın bir bölümde Avrupa'nın sakin ve şirin bir kasabasında yaşamayı planlıyorsanız,hayalinizi gerçekleştirmek için size bir fırsat sunuyor.Ülkenin en büyük ikinci adası’nınisimli dağlık bölgesinde yer alan bir köydeki 200 taş evin her biri 1 Euro’ya (yaklaşık 4,6 Türk Lirası) satılıyor.Son otuz yıldır nüfusü yarı yarıya düşenkasabasındaki halkın çoğunluğunu orta yaşlı çocuksuz çiftler oluşturuyor.Ollolai Belediye Başkanı Efisio Arbau, kasabada her yıl sadece birkaç bebek doğduğundan, '1 euro'luk evler' projesini başlatarak nüfusun hızla düşmesini önlemeye karar verdi.Ancak, Arbau, maliyetlerinin yanı sıra, konutun üç yıl içinde yenilenmesi için alıcıdan taahhütte bulunmasını istiyor.Terk edilmiş durumda bulunan ve yıllardır kimsenin ayak basmadığı evlerin restorasyon maliyetinin yaklaşık olarak 30 bin euro, yani 140 bin Türk lirasını bulacağı tahmin ediliyor.Diğer taraftan, isteyen kişilerin evi satmasına alımdan beş yıl sonra izin veriliyor.Arbou, genişliği 40 ile 150 metrekare arasında değişen evlerin 100 tanesinin onarılması için,veda dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden talep aldıklarını belirtiyor.