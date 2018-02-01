İtalya'nın Sardunya Adası’ndaKİ Ollolai Köyü’nde yer alan 200 taş ev 5 liraya satılıyor

Düşen nüfusu yeniden artırmak için, İtalya’da bulunan Sardunya Adası’ndaki Ollolai Köyü’nde yer alan 200 taş evin her biri yaklaşık beş liraya satılıyor. Ancak, belediye başkanı sudan ucuz evleri satın almak isteyen kişilere önemli bir şart koşuyor. İşte ayrıntılar...

İtalya'nın Sardunya Adası’ndaKİ Ollolai Köyü’nde yer alan 200 taş ev 5 liraya satılıyor
Hayatınızın bir bölümde Avrupa'nın sakin ve şirin bir kasabasında yaşamayı planlıyorsanız, İtalya hayalinizi gerçekleştirmek için size bir fırsat sunuyor.

Ülkenin en büyük ikinci adası Sardunya’nın Barbagia isimli dağlık bölgesinde yer alan bir köydeki 200 taş evin her biri 1 Euro’ya (yaklaşık 4,6 Türk Lirası) satılıyor. 

Son otuz yıldır nüfusü yarı yarıya düşen Ollolai kasabasındaki halkın çoğunluğunu orta yaşlı çocuksuz çiftler oluşturuyor.



Ollolai Belediye Başkanı Efisio Arbau, kasabada her yıl sadece birkaç bebek doğduğundan, '1 euro'luk evler' projesini başlatarak nüfusun hızla düşmesini önlemeye karar verdi.

Ancak, Arbau, maliyetlerinin yanı sıra, konutun üç yıl içinde yenilenmesi için alıcıdan taahhütte bulunmasını istiyor.


EVLERİN RESTORASYON MALİYETİ 140 BİN TÜRK LİRASINI BULABİLİR


Terk edilmiş durumda bulunan ve yıllardır kimsenin ayak basmadığı evlerin restorasyon maliyetinin yaklaşık olarak 30 bin euro, yani 140 bin Türk lirasını bulacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, isteyen kişilerin evi satmasına alımdan beş yıl sonra izin veriliyor.

Arbou, genişliği 40 ile 150 metrekare arasında değişen evlerin 100 tanesinin onarılması için, Rusya ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden talep aldıklarını belirtiyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı

Mymanmar lideri Ang San Su Çi'nin evine molotof kokteylli saldırı
Ağlayan bebeğini merdivenden fırlattı!

Ağlayan bebeğini merdivenden fırlattı!
Macaristan'dan sığınmacı açıklaması

Macaristan'dan sığınmacı açıklaması
'Avrupa'da cami saldırılarındaki artış endişe verici'

'Avrupa'da cami saldırılarındaki artış endişe verici'
Kanada milli marşına 'cinsiyet' düzenlemesi... O söz değiştirildi

Kanada milli marşına 'cinsiyet' düzenlemesi... O söz değiştirildi
Belçika’da 58 yaşındaki gazeteci cinsiyet değiştirdi

Belçika’da 58 yaşındaki gazeteci cinsiyet değiştirdi
Kendisini aldatan erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Kendisini aldatan erkek arkadaşının cinsel organını kesti
Kolombiya'da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı

Kolombiya'da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı
İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı

İran’da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kişi gözaltına alındı
Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu: 5 ölü

Esad rejimi Halep'te sivilleri vurdu: 5 ölü
Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Almanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak