İtalya seçimlerinde en yüksek oyu, kurulu düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi aldı

5 YILDIZ HAREKETİ EN BÜYÜK SİYASİ PARTİ OLDU

SEÇİME KATILIM YÜZDE 74

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK İÇİN YÜZDE 40 GEREKİYORDU

5 YILDIZ HAREKETİ TEK BAŞINA YÜZDE 32.5 OY ALIYOR

SAĞ İTTİFAK YÜZDE 33-35 BANDINDA

SOL İTTİFAK YÜZDE 24-28'LERDE



5 YILDIZ HAREKETİ'NİN İKİNCİ SIÇRAMASI



'SONUÇLAR KESİNLEŞİRSE DİĞER PARTİLER BU KEZ AYAĞIMIZA GELECEK'

Yusuf Cevahir

İtalya'da dün yapılan genel seçim sonuçlarına ilişkin ilk tahminlere göre, İtalya’daki üç ana siyasi bloktan hiçbiri tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisini de kapsayan sağ blok, oylardan en büyük payı aldı.İtalya’daki kurulu düzen ve politikalara karşı olan 5 Yıldız Hareketi ise seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu.Yaklaşık 51 milyon seçmeni ilgilendiren ve parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için yapılan oylama dün gece yerel saatle 23.00'te sona erdi. Oylamaya katılım yüzde 74 ile beklenenden düşük kaldı.Anayasa değişikliği referandumundan ağır yenilgiyle çıkan Başbakan Matteo Renzi´nin Aralık 2016’da istifa etmesinin ardından Paolo Gentiloni hükümeti kurma görevini üstlenmiş, geçen aralık ayında da erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.Karmaşık yapısı nedeniyle eleştirilen yeni seçim yasası Rosatellum ile ilk kez seçimlere gidilen ülkede, parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için en az yüzde 40 oy oranına ulaşmak gerekiyordu.5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu Beppe Grillo (solda) ve hareketin lideri, başbakan adayı Luigi Di Maio (Reuters)İlk sandık çıkış anketleri, ne sağda ne solda kendini konumlandıran ve başbakan adayı 31 yaşındaki Luigi Di Maio olan 5 Yıldız Hareketi´nin yüzde 32.5 dolayında bir orana ulaştığını gösterdi.Deneyimli siyasetçi 81 yaşındaki Silvio Berlusconi´nin liderliğindeki sağ ittifakı ise yüzde 33-35 oy oranına ulaştı.Matteo Renzi liderliğindeki sol ittifakı da yüzde 24-28 seviyesinde kaldı.Kesin sonuçların da bu seviyelerde olması durumunda partilerin koalisyon görüşmeleri yapması gerekecek.Siyasi güçlerin yapacakları görüşmelerden sonuç elde edilemezse, bir teknik hükümet kurulması ya da erken seçime gidilmesi gündeme gelebilir.2013´te girdikleri ilk seçimlerde oy patlaması yaşayarak, yüzde 25 destek almış olan 5 Yıldız Hareketi´nin, o zamandan bu yana oylarını büyük oranda artırması dikkat çekti.Nitekim, Avrupa Birliği kurumları nezdinde popülistlerin iktidarda söz sahibi olmasına sıcak bakılmadığı biliniyor.Anket çıkış sonuçlarının ardından 5 Yıldız´ın önemli isimlerinden Alessandro Di Battista, bunun tarihi bir sonuç olduğunu ve bu sonuçlar kesinleşirse ilk kez diğer partilerin ayaklarına gelip kendileriyle görüşmek zorunda kalacağını söyledi.Öte yandan, siyasi istikrarsızlıklarla meşhur olan ülkede, cumhuriyetin ilan edildiği 1946´dan bu yana 64 hükümet kuruldu.