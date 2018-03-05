İtalya seçimlerinde en yüksek oyu, kurulu düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi aldı

Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya’da dün yapılan genel seçimlerin ilk sonuç tahminlerine göre, kurulu düzen ve politikalara karşı olan 5 Yıldız Hareketi seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu. İtalya seçimlerinde hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı, seçmenler, muhaliflere ve uç partilere yöneldi

05 Mart 2018, Pazartesi 10:10
İtalya seçimlerinde en yüksek oyu, kurulu düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi aldı
İtalya'da dün yapılan genel seçim sonuçlarına ilişkin ilk tahminlere göre, İtalya’daki üç ana siyasi bloktan hiçbiri tek başına parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin Forza Italia partisini de kapsayan sağ blok, oylardan en büyük payı aldı.
 

5 YILDIZ HAREKETİ EN BÜYÜK SİYASİ PARTİ OLDU


İtalya’daki kurulu düzen ve politikalara karşı olan 5 Yıldız Hareketi ise seçmenin artan desteğiyle ülkenin en büyük siyasi partisi oldu.
 

SEÇİME KATILIM YÜZDE 74


Yaklaşık 51 milyon seçmeni ilgilendiren ve parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için yapılan oylama dün gece yerel saatle 23.00'te sona erdi. Oylamaya katılım yüzde 74 ile beklenenden düşük kaldı.

Anayasa değişikliği referandumundan ağır yenilgiyle çıkan Başbakan Matteo Renzi´nin Aralık 2016’da istifa etmesinin ardından Paolo Gentiloni hükümeti kurma görevini üstlenmiş, geçen aralık ayında da erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.
 

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK İÇİN YÜZDE 40 GEREKİYORDU


Karmaşık yapısı nedeniyle eleştirilen yeni seçim yasası Rosatellum ile ilk kez seçimlere gidilen ülkede, parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için en az yüzde 40 oy oranına ulaşmak gerekiyordu.


5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu Beppe Grillo (solda) ve hareketin lideri, başbakan adayı Luigi Di Maio (Reuters) 
 

5 YILDIZ HAREKETİ TEK BAŞINA YÜZDE 32.5 OY ALIYOR


İlk sandık çıkış anketleri, ne sağda ne solda kendini konumlandıran ve başbakan adayı 31 yaşındaki Luigi Di Maio olan 5 Yıldız Hareketi´nin yüzde 32.5 dolayında bir orana ulaştığını gösterdi.
 

SAĞ İTTİFAK YÜZDE 33-35 BANDINDA 


Deneyimli siyasetçi 81 yaşındaki Silvio Berlusconi´nin liderliğindeki sağ ittifakı ise yüzde 33-35 oy oranına ulaştı.
 

SOL İTTİFAK YÜZDE 24-28'LERDE 


Matteo Renzi liderliğindeki sol ittifakı da yüzde 24-28 seviyesinde kaldı.

Kesin sonuçların da bu seviyelerde olması durumunda partilerin koalisyon görüşmeleri yapması gerekecek.

Siyasi güçlerin yapacakları görüşmelerden sonuç elde edilemezse, bir teknik hükümet kurulması ya da erken seçime gidilmesi gündeme gelebilir.


5 YILDIZ HAREKETİ'NİN İKİNCİ SIÇRAMASI


2013´te girdikleri ilk seçimlerde oy patlaması yaşayarak, yüzde 25 destek almış olan 5 Yıldız Hareketi´nin, o zamandan bu yana oylarını büyük oranda artırması dikkat çekti.

Nitekim, Avrupa Birliği kurumları nezdinde popülistlerin iktidarda söz sahibi olmasına sıcak bakılmadığı biliniyor.


'SONUÇLAR KESİNLEŞİRSE DİĞER PARTİLER BU KEZ AYAĞIMIZA GELECEK'


Anket çıkış sonuçlarının ardından 5 Yıldız´ın önemli isimlerinden Alessandro Di Battista, bunun tarihi bir sonuç olduğunu ve bu sonuçlar kesinleşirse ilk kez diğer partilerin ayaklarına gelip kendileriyle görüşmek zorunda kalacağını söyledi.

Öte yandan, siyasi istikrarsızlıklarla meşhur olan ülkede, cumhuriyetin ilan edildiği 1946´dan bu yana 64 hükümet kuruldu.

DHA


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