İtalya’da “Kazı Kazan”a “Sağlığa Zararlıdır” uyarısı getirildi

İtalya'da geçtiğimiz 12 Temmuz’da Parlamento alt komisyonunda kabul edilen ve daha sonra oylanan yeni “Haysiyet” yasası kapsamında, şans oyunlarının kumar kabul edildiği ve sonuçlarının düş kırıklığı kadar üzüntü yaratabileceği gözönüne alınarak sağlığa zarar verebileceğine karar verildi. Bu yüzden gerekli uyarıların “Kazı Kazan” kapalı paketlerinin iki tarafına da konulmasını oy birliği ile yürürlüğe girdi. Demokrat Parti'nin “Kazı Kazan” İtalyan ekonomisine önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte olumsuz yan etkileri ile sağlığa zarar verdiğinin Sağlık Bakanlığı'nca kanıtlanmasıyla bu yasanın çıkartıldığı duyuruldu. Eski “Kazı Kazan” paketleri bir yıl geçerli sayılacak.komisyona getirdiği yasa tasarısı 445 oyla kabul edilirken kumar oyunlarında kaybetme riskinin yüksek olduğu ve kaybedenlerin sık sık strese girdiği görüldüğünden “Haysiyet” yasası kapsamında böyle bir zorunluluğun getirildiği belirtildi.