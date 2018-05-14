İtalya’da Mancini dönemi
İtalya Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne, Roberto Mancini getirildi.
İtalya Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne, Roberto Mancini getirildi.
İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) yapılan açıklamada, milli takımın başına, Mancini’nin geçeceği belirtildi. İtalyan teknik adamın yarın basına tanıtılacağı da paylaşıldı.
ZENIT'TEN AYRILMIŞTI
Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere’de Manchester City, Türkiye’de Galatasaray’ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl göreve başladığı Rus kulübü Zenit’ten dün ayrılmıştı.
FIGC, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılamaması sonrası teknik direktör Gian Piero Ventura’nın görevine, 2017’nin kasım ayında son vermişti.