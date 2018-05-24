İtalya’da tren kazası: 2 ölü, 18 yaralı

İtalya’nın Torino şehrinde trenle kamyon çarpıştı. Hemzemin geçitte sıkışan kamyona trenin çarpması ve 3 vagonun raydan çıkması sonucu aralarında tren sürücüsünün de olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yolculardan 23 yaşındaki Paolo Malgioglio, "Her şey çok hızlı oldu, aniden trenin koptuğunu hissettim ve sonra kendimi cehennemde buldum. Etrafımdaki her şey siyahtı" dedi. Görgü tanıkları, kamyonun Litvanya plakalı olduğunu belirtti.

Öte yandan, 2016 yılının Temmuz ayında, İtalya’nın güneyinde iki tren çarpışmış, kazada 23 kişi ölmüş, 52 kişi de yaralanmıştı.

DHA