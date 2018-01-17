İtalyan model Nicole bekaretini satışa çıkardı

Can Hakman

Gerçek adının bilinmesini istemeyen ve Nicole adını kullanan 18 yaşındaki İtalyan model, bekaretini satışa çıkarma kararını 16 yaşında aldığını belirtiyor.Okulundan arta kalan zamanlarda modellik yapan Nicole konuyla ilgili olarak "Benden büyük bir adamla beraberdim. Ama bekaretimi sadece sevdiğim ve ileride evleneceğim bir adama vermek istedim. Beni sevdiğini söyledi ve benimle bir aile kurmak istediğini söyledi ama daha 16 yaşındaydım ve korkup kaçtım." dedi.Ayrılıktan sonra eğitimini tamamlamak isteyen Nicole,'de okumak için İngiltere'ye taşınmak istediğini belirterek izlediği yolu şöyle anlatıyor:"İyi bir eğitim istiyordum. Bu yüzden internette uzun süren araştırmalar yaptım. Ve bekaretini 3.5 milyon euro'dan pazarlayan insanlar gördüm. Ve ben de 18 yaşına geldiğimde aynı şeyi yapmaya karar verdim."Açık arttırmasitesinden yapılıyor ve şu andaki en yüksek rakam 890 bin sterlin.Sitede alışveriş onaylandıktan sonra anlaşmalı bir doktorun kızları inceleyeceğini belirtiyor.Nicole bu kadar parayı veren bir insanın kendisine nasıl davranacağı konusunda çok endişeli. Genç kız "Mutlaka iyi ve nazik bir insan olmalı. Onunla çok güzel zaman geçireceğimize eminim." diyor.