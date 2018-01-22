İtalyan politikacı Nicoletti AKPM Başkanı oldu

İtalyan Demokrat Parti üyesi Michele Nicoletti, AKPM Başkanı oldu

İtalyan politikacı Nicoletti AKPM Başkanı oldu
İtalyan Demokrat Parti (PD) üyesi Michele Nicoletti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı oldu.

AKPM 2018 kış dönemi Genel Kurulu Strazburg’da, en yaşlı üye sıfatıyla Letonyalı Boriss Cilevics başkanlığında, yeni AKPM başkanının seçimi için toplandı. Tek aday olarak ismi verilen AKPM Sosyalist Grup Başkanı İtalyan parlamenter Nicoletti, oylamaya gerek duyulmadan başkan ilan edildi.

AKPM Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Nicoletti, onur duyduğu bir göreve gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek adaylığını destekleyen tüm siyasi gruplara teşekkür etti.

Bir İtalyan üyenin ikinci kez AKPM Başkanlığı görevine getirildiğini ifade eden Nicoletti, şunları kaydetti:

"İkimiz de çok zor dönemlerde bu göreve getirildik. Avrupa medeniyetinin başarıları, mücadeleler sonunda gerçekleşmiştir. Kadınlar, erkekler, azınlıklar hep bir araya gelerek hak ve ideallerini savunmuştur. Olağanüstü birtakım beklentilerin olduğunu biliyoruz. Cesaretimizi yitirmemeliyiz ve kötümserliğe teslim olmamalıyız. Avrupa geçmişte büyük hatalara geçit verdi. Yeniden içimize kapanarak ulusalcı ve şovenist akımlara izin vermemeliyiz."

AKPM İtalyan Delegasyonu Başkanı da olan 61 yaşındaki Nicoletti, aynı zamanda siyaset felsefesi profesörü kimliğiyle tanınıyor.

AA
 


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