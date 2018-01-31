İtalyanlar duyurdu! Okaka Galatasaray'da

Galatasaray'da Badou Ndiaye
'nin ayrılığı ve Fernando
'nun sakatlık süreci moralleri bozsa da, bir yandan da transfer çalışmaları hızla sürüyor.
Artık devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Sarı-Kırmızılılar hamlelerini ardı ardına yapıyor. İlk olarak bu sabah Inter'den Yuto Nagatomo
'yu kiralık olarak kadrosuna katan Aslan, forvet bölgesi için Watford
forması giyen Stefano Okaka
'yı bitirme aşamasına geldi.
AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELİYOR
İtalyanların prestijli gazetesi La Gazzetta Dello Sport
ve İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio,
Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan futbolcunun Galatasaray'a kiralandığını ve 28 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini öne sürdü.
Ayrıca Galatasaray'ın bu iki futbolcu dışında başka hamleler için de çalışmalarını sürdürdüğü, ve yetişirse bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi.
Erdinç Şahin