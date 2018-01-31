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İtalyanlar duyurdu! Okaka Galatasaray'da

Galatasaray'da transferin son günü oldukça hareketli geçiyor. Yuto Nagatomo'yu kiralayan Sarı-Kırmızılılar bir bomba daha patlatmak üzere... İtalyanların prestijli gazetesi La Gazetta Dello Sport, Aslan'ın Watford forması giyen Stefano Okaka'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyanlar duyurdu! Okaka Galatasaray'da
Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin ayrılığı ve Fernando'nun sakatlık süreci moralleri bozsa da, bir yandan da transfer çalışmaları hızla sürüyor.

Artık devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Sarı-Kırmızılılar hamlelerini ardı ardına yapıyor. İlk olarak bu sabah Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Aslan, forvet bölgesi için Watford forması giyen Stefano Okaka'yı bitirme aşamasına geldi.
 

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELİYOR


İtalyanların prestijli gazetesi La Gazzetta Dello Sport ve İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan futbolcunun Galatasaray'a kiralandığını ve 28 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini öne sürdü.

Ayrıca Galatasaray'ın bu iki futbolcu dışında başka hamleler için de çalışmalarını sürdürdüğü, ve yetişirse bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi.


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