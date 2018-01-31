İtalyanlar duyurdu! Okaka Galatasaray'da

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELİYOR

Erdinç Şahin

Galatasaray'da'nin ayrılığı ve'nun sakatlık süreci moralleri bozsa da, bir yandan da transfer çalışmaları hızla sürüyor.Artık devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Sarı-Kırmızılılar hamlelerini ardı ardına yapıyor. İlk olarak bu sabah Inter'den'yu kiralık olarak kadrosuna katan Aslan, forvet bölgesi içinforması giyen'yı bitirme aşamasına geldi.İtalyanların prestijli gazetesive İtalyan gazeteciPremier Lig'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan futbolcunun Galatasaray'a kiralandığını ve 28 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini öne sürdü.Ayrıca Galatasaray'ın bu iki futbolcu dışında başka hamleler için de çalışmalarını sürdürdüğü, ve yetişirse bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi.