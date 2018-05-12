İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı.
Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldızlaRoma'nın ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Benfica'ya 30 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
MENAJERİ ONAY VERDİ
Başkent kulübüne yakınlığıyla bilinen Il Romanista gazetesi ise Roma'nın Talisca'nın menajeri Carlos Leite'yle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığını öne sürdü.
Leite'nin Roma'dan gelen teklifi kabul ettiğinin belirtildiği haberde İtalyan kulübünün Beşiktaş'ın oyuncu hakkındaki kararını beklediği ifade edildi.