İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!

MENAJERİ ONAY VERDİ

Erdinç Şahin

'ın Brezilyalı yıldızıhakkındaki transfer iddiaları her geçen gün artıyor.Siyah Beyazlılar'ınkarşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldızla'nın ciddi bir şekilde ilgilendiği ve'yaönerdiği iddia edilmişti.Başkent kulübüne yakınlığıyla bilinengazetesi ise Roma'nın Talisca'nın menajeri'yle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığını öne sürdü.Leite'nin Roma'dan gelen teklifi kabul ettiğinin belirtildiği haberde İtalyan kulübünün Beşiktaş'ın oyuncu hakkındaki kararını beklediği ifade edildi.