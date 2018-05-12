İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!

Beşiktaş
'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca
hakkındaki transfer iddiaları her geçen gün artıyor.
Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro
karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldızlaRoma
'nın ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Benfica
'ya 30 milyon euro
önerdiği iddia edilmişti.
MENAJERİ ONAY VERDİ
Başkent kulübüne yakınlığıyla bilinen Il Romanista
gazetesi ise Roma'nın Talisca'nın menajeri Carlos Leite
'yle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığını öne sürdü.
Leite'nin Roma'dan gelen teklifi kabul ettiğinin belirtildiği haberde İtalyan kulübünün Beşiktaş'ın oyuncu hakkındaki kararını beklediği ifade edildi.
Erdinç Şahin