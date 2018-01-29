15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı

İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheliler Burak Akın, Ayşe Söylemez, Fuat Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ile Mustafa Çopuroğlu’nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 isme FETÖ üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün genel yapısına ayrıntılı bir şekilde yer verildi.


KATALOG EVLİLİĞİ YAPTI


Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen Burak Akın’ın FETÖ hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, Akın’ın FETÖ içerisinde yer alan mahrem imam ve askerlerin isim ve fotoğraf teşhisini yaptığı, yapı içerisinde yer aldığı zaman dilimi hakkında detaylı bilgiler verdiği kaydedildi.

Akın’ın verdiği ifadede yüzbaşılar Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez ile belli dönemler içerisinde aynı mahrem imama tabi olup, aynı grup içerisinde yer aldığını belirtmesi üzerine şüpheli Fuat Söylemez hakkında da soruşturmaya başlanıldığı belirtilerek, Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ terör örgütü içerisinde yer aldığı zaman dilimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiği, kendi eşinin de FETÖ içerisinde yer aldığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını belirtmesi üzerine şüpheli Ayşe Söylemez hakkında da soruşturma başlatıldı ifade edildi.

'BU ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREMEMİŞİM'


Burak Akın, savcılığa verdiği ifadede, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne kendi isteğim ile geldim. Geçmiş zamanda Fetullah Gülen cemaati olarak tanıdığım ve bildiğim, şu an için Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü olarak gördüğüm yapılanma hakkında bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatmak istedim. Çünkü geçmiş zamanda böyle bir yapı içerisinde bulunduğumdan dolayı pişmanım. Bu terör örgütünün gerçek yüzünü görememiştim" dedi.

DERSLERİMDE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİM


FETÖ içerisinde "Cenk" kod adını kullandığını kaydeden Akın, "Bu kod adını bu yapılanma içerisinde askeri lise hazırlık sınıfı okurken kod adı kullanmak gerektiği söylendiği için kendi isteğim ile bu kod adını seçmiştim. Bana o zaman için başka bir isim söylenmişti, ben onu istemediğimden Cenk kod adını kullandım. Bu dönem kod adı kullanmam gerektiğini Mustafa Çopuroğlu söylemişti. 1996 yılında Adana ilindeki Işık Dershanesine gitmem ile birlikte benim bilgilerime dershaneden ulaşılarak, okumuş olduğum Adana ili Çukurova ilçesinde Emine-Nabi Menemencioğlu İlköğretim Okuluna okul çıkışında gelen Ali isimli bir şahıs benimle tanışmak istedi. Derslerde bana yardımcı olabileceğini söyleyerek kalmış olduğu üniversite evine beni davet etti. Bu yapılanmayla bu şekilde tanışmış oldum. O dönem daha 13 yaşında bir öğrenciydim ve derslerimde başarılı bir öğrenciydim. Ali isimli şahsın kaldığı cemaat evinde Mustafa Çopuroğlu isimli şahısla tanıştım" diye konuştu.

(Abdullah Sarica / İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
İşçiler bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

İşçiler bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar
Sosyal medyadan terör propagandasına 8 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına 8 tutuklama
29 Ocak Milli Piyango sonuçları

29 Ocak Milli Piyango sonuçları
AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı
Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu

Burseya Dağı'ndaki terörist mevzileri böyle vuruldu
Mehmetçikten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Mehmetçikten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)

Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)
Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler
'115 Hamile çocuk' skandalında flaş gelişme

'115 Hamile çocuk' skandalında flaş gelişme
Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist yakalandı