İtirafçı Burak Akın ile 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı



KATALOG EVLİLİĞİ YAPTI

'BU ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREMEMİŞİM'

DERSLERİMDE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİM

Mehmet Nuri Turan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheliler Burak Akın, Ayşe Söylemez, Fuat Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ile Mustafa Çopuroğlu’nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 isme FETÖ üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün genel yapısına ayrıntılı bir şekilde yer verildi.Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen Burak Akın’ın FETÖ hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine soruşturmaya başlanıldığı belirtilen iddianamede, Akın’ın FETÖ içerisinde yer alan mahrem imam ve askerlerin isim ve fotoğraf teşhisini yaptığı, yapı içerisinde yer aldığı zaman dilimi hakkında detaylı bilgiler verdiği kaydedildi.Akın’ın verdiği ifadede yüzbaşılar Abdülkadir Koçyiğit ve Fuat Söylemez ile belli dönemler içerisinde aynı mahrem imama tabi olup, aynı grup içerisinde yer aldığını belirtmesi üzerine şüpheli Fuat Söylemez hakkında da soruşturmaya başlanıldığı belirtilerek, Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ terör örgütü içerisinde yer aldığı zaman dilimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiği, kendi eşinin de FETÖ içerisinde yer aldığını, eşi ile katalog evliliği yaptığını belirtmesi üzerine şüpheli Ayşe Söylemez hakkında da soruşturma başlatıldı ifade edildi.Burak Akın, savcılığa verdiği ifadede, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne kendi isteğim ile geldim. Geçmiş zamanda Fetullah Gülen cemaati olarak tanıdığım ve bildiğim, şu an için Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü olarak gördüğüm yapılanma hakkında bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatmak istedim. Çünkü geçmiş zamanda böyle bir yapı içerisinde bulunduğumdan dolayı pişmanım. Bu terör örgütünün gerçek yüzünü görememiştim" dedi.FETÖ içerisinde "Cenk" kod adını kullandığını kaydeden Akın, "Bu kod adını bu yapılanma içerisinde askeri lise hazırlık sınıfı okurken kod adı kullanmak gerektiği söylendiği için kendi isteğim ile bu kod adını seçmiştim. Bana o zaman için başka bir isim söylenmişti, ben onu istemediğimden Cenk kod adını kullandım. Bu dönem kod adı kullanmam gerektiğini Mustafa Çopuroğlu söylemişti. 1996 yılında Adana ilindeki Işık Dershanesine gitmem ile birlikte benim bilgilerime dershaneden ulaşılarak, okumuş olduğum Adana ili Çukurova ilçesinde Emine-Nabi Menemencioğlu İlköğretim Okuluna okul çıkışında gelen Ali isimli bir şahıs benimle tanışmak istedi. Derslerde bana yardımcı olabileceğini söyleyerek kalmış olduğu üniversite evine beni davet etti. Bu yapılanmayla bu şekilde tanışmış oldum. O dönem daha 13 yaşında bir öğrenciydim ve derslerimde başarılı bir öğrenciydim. Ali isimli şahsın kaldığı cemaat evinde Mustafa Çopuroğlu isimli şahısla tanıştım" diye konuştu.(Abdullah Sarica / İHA)