İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın hakkında flaş karar

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

AĞLAYARAK İTİRAF ETMİŞTİ

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Son Dakika... FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

15 Temmuz gecesi kahraman ilan edilmişti! 'FETÖ'cüyüm' dedi, teslim oldu

Mehmet Nuri Turan

Genelkurmay Başkanlığı, Burak Akın hakkında inceleme başlattı.Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru,'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit 8 Ocak'ta serbest bırakıldı.