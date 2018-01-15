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İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın hakkında flaş karar

FETÖ örgütüne üye olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı

15 Ocak 2018, Pazartesi 18:51
İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın hakkında flaş karar
Genelkurmay Başkanlığı, Burak Akın hakkında inceleme başlattı.

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ


Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.
 

AĞLAYARAK İTİRAF ETMİŞTİ


Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan Burak Akın'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru, Orgeneral Yaşar Güler'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit  8 Ocak'ta serbest bırakıldı.

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