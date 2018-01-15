İtirafçı Yüzbaşı Burak Akın hakkında flaş karar

Genelkurmay Başkanlığı, Burak Akın hakkında inceleme başlattı.
KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ
Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.
AĞLAYARAK İTİRAF ETMİŞTİ
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan Burak Akın
'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru, Orgeneral Yaşar Güler
'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Adli Kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Burak Akın, Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit 8 Ocak'ta serbest bırakıldı.
Son Dakika... FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı
15 Temmuz gecesi kahraman ilan edilmişti! 'FETÖ'cüyüm' dedi, teslim oldu
Mehmet Nuri Turan