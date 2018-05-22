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İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki cami inşaatında yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

22 Mayıs 2018, Salı 14:06 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018, Salı 14:27
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İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı.

İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.



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