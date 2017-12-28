İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt

'GERİ İSTEME KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞMAZ'

TEK ŞARJLA BİN KM

Senim Tanay

'nden yapılan açıklamaya göre son günlerdeşeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Tesla Roadster'ın 28 Şubat 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlandığı belirtildi.Açıklamada 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı ve arzu eden herkesin görebileceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:Aracın bugün çekilen fotoğraf ve videosunu da paylaşan İTÜ, açıklamada, "Aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz" ifadelerine de yer verdi.Geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla Motors'un ürettiği elektrikli otomobil olan Tesla Model S haziran ayında tek şarjla 1.000 kilometreyi aşarak rekor kırmıştı.Musk'ın kasım ayında tanıttığı elektrikli spor otomobil Rodstar'ın yeni versiyonu ise saatte 400 kilometrelik azami hız ve 1,9 saniyelik 0-100 kilometre hızlanmasıyla adından söz ettirmişti.Aynı zamanda Space X'in kurucusu da olan Musk, Roadster aracını Falcon Heavy ile uzaya göndereceğini açıklamıştı.