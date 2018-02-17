Ivana Sert: Erdoğan dünyanın en iyi lideri

Oya Çınar

oya.cinar@posta.com.tr



DİSİPLİN BENİM DİĞER ADIM



İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇOK BÜYÜDÜK HİÇBİR SORUN YOK



BEN ÇOK MEMNUNUM

İdil Janet Demiray

Çok sevdim bu işi. Hatta bir filmde daha oynadım, ‘Yapışık Kardeşler’. O da Nisan’da vizyona girecek. Oyunculuğa devam etmek istiyorum.Artık Türkiyeli’yim ben. Canım Türkiyem. Çok seviliyorum ve bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Anadolu’da hangi kapıyı çalsam açılır. O sevgiyi kazandım.Olduğum gibiyim. Egom yok. Herkesin başarısı beni mutlu eder. Bu bizim sektörde az olan bir şey. Kimse kimsenin başarısıyla mutlu olmuyor. Ben başarılı ve güzel kadını severim. Kıskançlığım yoktur.Kafanız da çalışıyorsa kapıları kolay açıyor güzellik. Ama beyin mutlaka çalışıyor olmalı. Beyinsizsen kapı yine açılır ama çabuk kapanır.Valla ben yaşamadım şükür ama yaşasam asla susmazdım. O kişi şu an yaşamazdı. Fiziksel şiddeti hele hiç saymıyorum. Tepkim çok ağır olur.Yoo! Güzel olduğumu düşünüyorsa söylesin eyvallah! Niye rahatsız olayım? Ama iş fiziksel harekete gelirse başka. Ona izin vermem.Gayet güzel, mutluyuz ama tekrar imza atmam. Bir kere evlendim. Yeter. Oğlum Ateş 11 yaşında. İşlerim yoğun. İkinci bir çocuk da yapamayacağım için evlilik taraftarı değilim.Yok. Etmedi.İlk zamanlar kıskanıyorsun, sonra bırakıyorsun. Çünkü alışıyorsun. Kendine güveniyorsun. Tanıdıkça ona da güvenmeye başlıyorsun. Öyle telefon karıştırmak falan hele... Hiç yapmam. Çünkü ne göreceğim belli değil. Hahah!Evliyken defalarca aldatıldım. Affettim sonra.Asla. Artık hayatta affetmem. Evlilikte çocuk varsa her türlü fedakarlığı yapıyorsun. Şu an neden katlanayım ki!Okuyorum. Çünkü ben Müslümanlığın tüm dinleri kapsadığını biliyorum. Beni rahatlatıyor.Biraz hassas bir konu, insanlar yanlış anlayıp çok tepki verebiliyor. Zaten kötü bir insansan hangi dine mensup olursan ol ne önemi var? İyi insan olacaksın. Temiz kalple Allah’tan isteyeceksin. O zaten verir o zaman istediğin her şeyi.Güvenilir ve disiplinli. Tüm ailem asker olduğu için disiplin benim diğer adım. Çocukken nefret ederdim. Şimdi teşekkür ediyorum.10 yıldır kamera karşısındayım. Sürekli makyaj yapıyorum. Bazen 15 saat suratımda kalıyor. Bana sürekli rujlarım sorulur. Hem kendime hem insanlara faydası olsun diye çıktım yola. Bir buçuk yıl çalıştım. Nihayet raflarda. İddialı görünmeyi seven kadınlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Dudaklar kendiliğinden doğal bir şekilde olduğundan büyük gözükecek.Evet ve üzülüyorum. Askerlerimiz için hele...Her şey çok daha iyi. İnşaat sektöründe çok büyüdük. Her yerde varız. Ülkemiz ekonomik olarak eskiye göre daha iyi yerlerde. Bence hiçbir sorun yok.Hayır, hiç. Bu insanlar daha ne istiyor anlamıyorum ben. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her türlü imkanımız var. Ben çok memnunum. Sonsuza kadar Türk’üm. Türkiye’yi böyle kabul ettim, böyle seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da çok başarılı buluyorum, seviyorum. Emine Hanım’ı da ayrıca severim. Erdoğan bence dünyanın en iyi lideri!