İvana: 'Sert'in patenti bende



'ESKİ EŞİM BENİMLE GURUR DUYUYOR'



'İLK BOŞANDIĞIM ZAMANLAR SOYADIMI KULLANMA DİYORDU'

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Elif Bayram

Önceki gün annesiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yapanayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.Hala eski eşisoyismini kullanmasıyla ilgili, "Sertifikalı marka olduğu için hala kullanıyorum. İvana Sert'i marka yaptım. Eski eşim 'Soyismim Sert'i marka yaptığın için seninle gurur duyuyorum' diyor.İlk boşandığım zamanlar 'Soyismimi kullanma' falan diyordu, ama zaman geçtikten sonra o da bir şey dememeye başladı.patenti bende olduğu için değiştirmeyi hiç düşünmedim" dedi.