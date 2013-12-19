İvana'ya kötü haber!
Ivana Sert, İlker Bilgi, Ceylan Atınç ve Sema Çelebi'nin yeraldığı her Cumartesi ve Pazar günü Show TV'de ekrana gelen Moda Takibi programıyla ilgili Medyabey'e gelen duyumlar “Moda Takibi” programının yakında sona erdirileceği yönünde
Kulislerde yönetimin, programın reyting performansından memnun olmadığı ve bu nedenle Moda Takibi’ne devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.
Gerçekten de programın reyting performansı oldukça zayıf. Moda Takibi’nin son bölümü Total’de ilk 100 programın arasına girememiş AB’de ise 97. sırada yer almıştı.
Moda Takibi programında ünlülerin giydiği kıyafetler yakın planda mercek altına alınıyor ve kıyasıya eleştiriliyordu.
MEDYABEY