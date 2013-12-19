Kulislerde yönetimin, programın reyting performansından memnun olmadığı ve bu nedenle Moda Takibi’ne devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.



Gerçekten de programın reyting performansı oldukça zayıf. Moda Takibi’nin son bölümü Total’de ilk 100 programın arasına girememiş AB’de ise 97. sırada yer almıştı.



Moda Takibi programında ünlülerin giydiği kıyafetler yakın planda mercek altına alınıyor ve kıyasıya eleştiriliyordu.



MEDYABEY