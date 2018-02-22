Ivanka Trump Kuzey Koreli general Kim Yong Chol ile karşı karşıya gelecek

Can Hakman

'ninkentinde düzenlenen'nın 25 Şubat'ta yapılacak kapanış seramonisi için ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump kente gidecek.'ın katılacağı kapanış seramonisine'nin de bir heyet göndermesi, heyete Parti Merkez Komitesi ikinci başkanı Kim Yong Chol'ün liderlik etmesi bekleniyor.nin üst düzey istihbarat yetkilisi olan ve iki Kore arasındaki ilişkilerle ilgilenen bir general olanile'ın törende karşı karşıya gelmesi bekleniyor.General'nin nükleer ve füze çalışmalarına verdiği destekten dolayı 2010 ve 2016 yıllarında Güney Kore ve ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Kim Yong Chol aynı zamanda 2010'da Güney Kore savaş gemisine düzenlenen ve 46 denizcinin öldüğü saldırının sorumlularından biri olarak kabul ediliyordu.Ancakyönetiminin oyunların ve ilişkilerin iyiliği için'ün ziyaretini kabul ettiği belirtildi.Oyunların açılış töreni içinlideri'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un başkanlık ettiği heyet Güney Kore'ye gitmişti. Açılış töreninde Kim Yo Jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence aynı karede görüntülenmişti.