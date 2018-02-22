Ivanka Trump Kuzey Koreli general Kim Yong Chol ile karşı karşıya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreninde üst düzey Kuzey Koreli general Kim Yong Chol ile karşı karşıya gelecek

Ivanka Trump Kuzey Koreli general Kim Yong Chol ile karşı karşıya gelecek
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın 25 Şubat'ta yapılacak kapanış seramonisi için ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump kente gidecek.

Ivanka Trump'ın katılacağı kapanış seramonisine Kuzey Kore'nin de bir heyet göndermesi, heyete Parti Merkez Komitesi ikinci başkanı Kim Yong Chol'ün liderlik etmesi bekleniyor.

Kuzey Kore'nin üst düzey istihbarat yetkilisi olan ve iki Kore arasındaki ilişkilerle ilgilenen bir general olan Kim Yong Chol ile Ivanka Trump'ın törende karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

General Kim Yong Chol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze çalışmalarına verdiği destekten dolayı 2010 ve 2016 yıllarında Güney Kore ve ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Kim Yong Chol aynı zamanda 2010'da Güney Kore savaş gemisine düzenlenen ve 46 denizcinin öldüğü saldırının sorumlularından biri olarak kabul ediliyordu.

Ancak Güney Kore yönetiminin oyunların ve ilişkilerin iyiliği için Kim Yong Chol'ün ziyaretini kabul ettiği belirtildi.

Oyunların açılış töreni için Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un başkanlık ettiği heyet Güney Kore'ye gitmişti. Açılış töreninde Kim Yo Jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence aynı karede görüntülenmişti.


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