ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner ABD’nin Büyükelçiliği'nin açılışı için Tel Aviv’e geldi. ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma törenine ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump ile Jared Kushner ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın katılacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek, ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma için çalışmaların başlatılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

AA