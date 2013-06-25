İyi görünüyor

Dacia, Renault gibi iddialı ve çekici tasarımlar ortaya çıkarmaya başladı. 2007 yılında otomobil severlere merhaba diyen Sandero Stepway modeli, ikinci nesliyle de ilk neslinde olduğu gibi ucuz fiyatı ve ekonomik yönüyle ön plana çıkıyor. Stepway ön adıyla en üst donanımı simgeleyen bu model, standart versiyondan sadece görünüş olarak farklı. Yüksek yapısıyla hafif arazide de varlığını hissettiren model bakalım Renault markası ile ortak kullandığı motoru ile nasıl bir performans çizecek?

Tasarım

Bir önceki nesline göre daha dinamik hatlara kavuşan model, en büyük değişimi ön bölümde yaşamış. Yuvarlak hatlı far grubu yerini kareyi andıran bir tasarıma bırakmış. Genişleyen ızgara dikkat çekerken, marka logosunun büyük olması gücü simgelemiş. Ön bölümün alt tarafında kullanılan mat krom renkli detay bu bölüme şıklık katarken, bu detayın sis farları kenarında da kullanılması tasarımı desteklemiş. Ayrıca kare farlar otomobile agresif bakışlar sağlamış. Yan bölüme geldiğimizde tekerlek kemerlerinde ve marşpiyellerde kullanılan mat siyah detaylar dikkat çekiyor. Bu görseller otomobile farklı hava katarken, otomobilin hafif arazi karakterini de ön plana çıkarmış. Arka bölüme geldiğimizde ise stop grubundaki değişimler göze çarpıyor. Önceki nesilde dikey şekilde yukarı uzanan stop grubu yerini daha toplu bir tasarıma bırakmış.

İç Mekan

Otomobilin içerisinde sert plastikten yaratılmış bir iç mekan bizleri karşılıyor. Son derece sade olan iç mekan işçilik anlamında sıkıntı yaratmazken, malzeme kalitesi anlamında vasat kalıyor. Tüm Dacia modellerinde neredeyse birebir benzerlik taşıyan bu iç mekan tamamen maliyetleri düşürülmek için tasarlanmış. Bunu cam açma kapama düğmelerinin hala daha ön konsolda olmasından anlayabiliyoruz. Ancak burada bir detay ilgi çekiyor. Orta konsolda Dacia Media NAV navigasyon ve multimedya sistemi yer alıyor. 7” büyüklüğündeki bu ekran direksiyon arkasındaki tuşlar ile kumanda edilebiliyor. Radyo ve eller serbest telefon kullanımının yanı sıra USB girişi ile bu sistem zenginleştirilmiş. Ancak bu sistem opsiyonel olarak sizlere sunuluyor. İç mekanda yer alan misafirlerine ferah bir hacim sunmayı başaran model, arka bölümde sunulan diz mesafesiyle de beğenimizi kazandı.

Performans

Dacia Sandero’nun kalbinde Renault tarafından geliştirilmiş 0.9 litre turbo benzinli bir ünite yer alıyor. Sadece Stepway versiyonunda satın alınabilinen bu motor 5 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Bu motor 5250 d/d’da 90 bg güç ve 2500 d/d’da 135 Nm tork değeri üretiyor. Kağıt üzerindeki bu veriler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlarken maksimum 175 Km/s’lik bir hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre aracımızın karma yakıt tüketim değeri ise 5.4 litre olarak belirlenmiş. 0.9 litrelik bu motor akıllara “Bu ünite bu kasayı çeker mi?” sorularını getirebilir. Ancak yeni geliştirilmiş motor turbonun da desteği ile ilk kullanımdan itibaren bu soruları akıldan siliyor. Torku alt devirlerde veremediği için daha çok üst devirlerde canlı kalan motor doğru devir aralıklarında tüm gücünü size sunmayı başarıyor.

Konfor ve Yol Tutuşu

Dacia, Sandero’da sert süspansiyonlara yer vermiş. Yüksek yapısı sebebiyle kullanılan bu süspansiyonların sesli çalıştığını belirtmeliyiz. Asfalt zeminde irili ufaklı birçok çukuru hissettiriyor. Yalıtım yüksek devirlerde motor sesini ve yüksek hızlarda yol sesini optimum düzeye indirgiyor. Ancak hız arttıkça iç mekanda bolca yol sesi duyulduğu bir gerçek. Sert koltuklar uzun yolculuklarda sizi yormasa da konfor açısından rakiplerine göre geride kalıyor.

Güvenlik

Çarpışma sırasında kabini sağlam kalan Sandero, Sürücünün göğüs kafesi ve iki kaval kemiği dışındaki tüm uzuvlarına maksimum koruma sağladı. Yandan araç ve sabit bariyer çarpmalarında göğüs kafesi dışındaki tüm uzuvlara maksimum koruma sağladı. Arkadan çarpmalarda ise orta seviye bir koruma sağlayan Sandero EuroNcap’den 4 yıldız ile ayrıldı.Stepway’in ayrı bir katılımı bulunmuyor.

Yorum-Alper GÜLER

Dacia markası ekonomi ve ulaşılabilir fiyat prensibiyle ön plana çıkıyor. Aracın tasarımı çekici ve albenisini arttırıyor. Bu kadar güzel bir tasarıma karşı içeride bir o kadar hayal kırıklığı yaşatan bir mekan sizleri karşılıyor. Sert malzemeler keyif kaçırıyor. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarının olmayışı, cam açma kapama düğmelerinin orta konsolda konumlandırılışı ve son olarak en üst donanıma sahip bir araç olsa da arka camların hala manuel olarak açılması işin tuzu biberi oluyor. Orta konsolda Media NAV sistemi bulunuyor. Bu özelliğin olması iç mekan için avantaj ancak bu sisteme verilecek olan ekstra para ile 4 camın otomatik, cam açma kapama düğmelerinin kapı kollarında, yan aynaların otomatik ayarlanmasını ve malzeme kalitesi olarak biraz daha iyi bir iç mekanın olmasını tercih ederim. 0.9 litrelik ünite araca stabil bir performans sağlıyor. Daha önce Renault Clio’da test ettiğimiz bu ünite yavaş yavaş insanların kafasındaki soru işaretlerini siliyor. Viraj dinamiklerinde fazla zorlandığında ilk kayma eğilimi önden gelirken standart olarak sunulan ESP sistemi sizi güvende tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fiyat disiplininde 31 bin TL’yi biraz geçen etiket çok iddialı görünüyor.

Teknik Özellikler Motor: 0.9 Tce Motor Hacmi: 898 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 90 Bg 5250 d/d Maksimum Tork: 135 Nm 2500 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 11,1 s Maksimum Hız: 175 km/s Frenler Ön: Hava Kanallı Disk Arka: Kampana Yakıt Türü Benzin Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 6,7 lt Şehir Dışı: 4,6 lt Karma: 5,4 lt CO2 Emisyonu 124 gr/km Boyutlar Uzunluk: 4057 mm Genişlik: 1733 mm Yükseklik: 1523 mm Dingil Mesafesi: 2589 mm Bagaj Hacmi: 320 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 50 lt Boş Ağırlık: 941 kg Lastik Boyutu: 205/55 R 16

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