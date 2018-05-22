İYİ Parti adayı Aşık Veysel’in torunu: Dedem ilk şiirini Atatürk için yazdı
İYİ Parti İzmir milletvekili adayı ünlü Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, İzmir’den aday gösterildiği için mutlu olduğunu söyledi. Atatürkçü bir ailenin çocuğu olduğunu ve ’Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa’ diyen bir şehre geldiğini ifade eden Özer, dedesi Aşık Veysel’in ilk şiirini Mustafa Kemal Atatürk için yazdığını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in başdanışmanı olan ünlü Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, İzmir 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Yakın zamanda İzmir’e gelerek seçim çalışmalarına başlayacak olan Çiğdem Özer, İzmir’den aday gösterildiği için mutlu olduğunu ifade etti. Makamların gelip geçici olduğunu ifade eden Özer, "Ben hizmet için yola çıktım. Ne için yola çıktığınızı bilmelisiniz. Kars’a da gitseniz oradaki insana hizmet edeceksiniz, Sivas’a da gitseniz hizmet edeceksiniz. Partime ve insanlara hizmet edeceğim. Bu bakış açısı ile baktığınızda, bu sizi rahatlatıyor" diye konuştu. İzmir’in önemli bir kent olduğunu, daha önce de İzmir’e geldiğini ve buradaki halkın kendisini kucakladığını dile getiren Özer, şunları söyledi:
"İzmir gelip gittiğim bir bölge. İzmir benim için çok önemli ve ben burada çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Rahatlıkla insanlarla iletişimde olacağıma ve onların da beni kucaklayacaklarına inanıyorum. Görevimi layığıyla yapacağım."
’ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ İLE YETİŞTİM’
Gençlerin dedesi Aşık Veysel’i tanıması için uğraştığını belirten Çiğdem Özer, "Gençler hep Aşık Veysel’e ulaşsın diye çok çaba sarf ettim. Yıllardır da bunu yaptım, aile değerlerime hep sahip çıktım. Şehirli, modern, genç bir insan olarak bir bankada 22 yıl yöneticilik yaptım. Onun da büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnsanlara dokunabilecek görevlerde, yerlerde oldum. Bunun da siyasette bana artı getirdiğini düşünüyorum. İletişim çok önemli. İzmir, modern bir şehir olduğu için, yabancı bir hayat olmadığı için çok rahat bir şekilde oradaki insanlarla kucaklaşacağıma canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.
Atatürkçü bir ailenin çocuğu olduğunu ve ’Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa’ diyen bir şehirden aday gösterildiğini vurgulayan Çiğdem Özer, "Bundan daha güzel bir şey olamaz. Atatürk ilke ve devrimleri ile yetiştim. Atatürkçülüğü savunan bir ailenin çocuğuyum. Dedem de ilk şiirini Atatürk’e yazdı. İzmir’e geliyor olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor" dedi.
İşte o şiir:
Ağlayalım Atatürk´e
Ağlayalım Atatürk´e
Bütün dünya kan ağladı
Başbuğ olmuştu mülke
Geldi ecel can ağladı
Şüphesiz bu dünya fani
Tanrı´nın aslanı hani
İnsi cinsi cem´i mahluk
Hepsi birden ağladı
Doğu batı cenup şimal
Aman tanrım bu nasıl hal
Atatürk´e erdi zeval
Amir memur altın kürsü
Yas çekip mebsan ağladı
İskender-i Zülkarneyin
Çalışmadı bunca leğin
Her millet Atatürk deyin
Cemiyet-i akvam ağladı
Atatürk´ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti vatan ağladı
Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türk´e terk etti
Döndü çark devran ağladı
Bu ne kuvvet bu ne kudret
Vardı bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnönü İsmet
Gözlerinden kan ağladı
Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep karalar
Semerkand´ı Buhara´lar
İşitti her yan ağladı
Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşal Fevzi´nin askerleri
Ordular teğmen ağladı
Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalınız gidenler gelmez
Felek-el mevt´in elinden
Her gelen insan ağladı
Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil düşman ağladı