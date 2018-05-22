İYİ Parti Aydın’da sıralamayı beğenmeyen aday istifa etti
İYİ Parti Aydın milletvekili adayları arasında bulunan 6. sıradaki Süleyman Demirci, adaylıktan çekildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
İYİ Parti’den Aydın’da 6’ıncı sıradan aday gösterilen Süleyman Demirci, facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler haksızlıklara boyun eğmediğimiz için ülkemiz için hep arayış içinde olduk. Genel merkez öyle bir basitlik yaptı ki, hiçbir partide olmayanı yaşattılar bize. İlk sıralara tepeden inmeleri yerleştirdiler. 6’ıncı sıra adaylığımdan istifa ediyorum. Kendileri çalsın kendileri oynasın bundan sonra" dedi.
DHA