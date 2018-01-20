İYİ Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yüksel Yılmaz kalp krizi geçirdi



FENALAŞTI



DURUMU İYİ

Gizem Yetil

İYİ Parti'nin tanıtımı amacıyla bugün Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda toplantı düzenlendi.Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı toplantıda konuşma yapan İYİ Parti'nin Bursa'daki teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, sözlerini bitirdikten sonra yerine geçti.Yılmaz sandalyeye oturduktan kısa süre sonra fenalaştı. Yüksel Yılmaz, İYİ Parti'nin il yönetim kurulu üyesi Dr. Yahya Bahadır'ın ilk müdahalesinin ardından partililer tarafından çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine götürüldü.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Bursa'ya Kalp Aritmi Hastanesi'ne sevk edildi.Tedavi altına alınan Yüksel Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi