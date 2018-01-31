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İYİ Parti'den parti görevlilerine FETÖ uyarısı

İYİ Parti yönetimi, il başkanlıklarına bir genelge göndererek partinin il ve ilçe teşkilatlarında görev yapacak kişiler konusunda uyarıda bulundu.

İYİ Parti'den parti görevlilerine FETÖ uyarısı
Genelgede, “Teşkilatlar için üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış belli yapılarla ilişkili olup olmadıkları araştırılsın” denildi. İllegal yapılara mensup kişilerin partiye üye yapılmaması konusunda uyarı yapıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

”Partimiz kuruluşundan itibaren milletimizin büyük bir ilgisine mahzar olmuştur. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde il/ilçe teşkilatlarında görev almak istemektedirler. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar bu taleplerin çok büyük bir dikkatle incelenmesini ve üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada göstereceğimiz özen ve dikkat partimizin il/ilçe yönetimlerine söz konusu illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmemiz bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda gereken azami hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim”


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