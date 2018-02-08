15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İYİ Parti'den sürpriz transferler

İYİ Parti sürpriz transferler yaptı. Ülkücü camia içinde ‘’Doğu’nun Başbuğ’u’’ olarak tanınan ve yıllardır MHP hareketi içinde yer alan Yılma Durak ile, MHP’li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, 1 Mart tezkeresi öncesi Kuzey Irak'a yapılacak harekâtın komutanı Emekli Tümgeneral ve MHP eski Milletvekili Erdal Sipahi İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti'den sürpriz transferler
İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu üyeliğine getirilen Yılma Durak, 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığı yapmış, daha sonra da MHP'de ülkücü teşkilatları kurmuştu. Alparslan Türkeş ile beraber Türk-İslam Araştırmaları Vakfını da kuran Durak, halen bazı vakıf ve derneklerin de yönetimde bulunuyor.


SİPAHİ PAŞA DA GİRDİ


İYİ Partiye katılanlar arasında MHP İzmir eski Milletvekili ve Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi de bulunuyor. Sipahi, 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak’a harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirilmişti. Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu.

İYİ Parti üyesi olan ve Merkez Danışma Kurulunda görev alanlar arasında MHP'li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, Enerji Bakanlığı eski Müsteşarı Ahmet Gökçen, Ülkü Ocaklarının ilk Genel Başkanı Aytekin Yıldırım ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı Haluk Akar da bulunuyor.

Ayrıca, ANAP eski Milletvekilleri Mehmet Kocabaş, Necati Güllülü, Yaşar Dedelek ve Beyhan Aslan, MHP eski Milletvekilleri Mümin İnan, Şaban Kardeş, Mehmet Serdaroğlu ve Cemalettin Şimşek, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Başkanı Mesude Öney, DYP eski milletvekili ve TBMM Faili Meçhul Cin

Sözcü


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'dan ilk fotoğraf

Gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'dan ilk fotoğraf
Şehit annesi oğlunun naaşını getiren askerin elini öptü

Şehit annesi oğlunun naaşını getiren askerin elini öptü
Sendikacılar mankenleri kamyonetle ezdi

Sendikacılar mankenleri kamyonetle ezdi
E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)

E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)
HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu

HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu
Son dakika... İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

Son dakika... İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)

İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük operasyon (Sarallar operasyonu)
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için istenen ceza belli oldu
Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu