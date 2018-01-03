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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül’ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği iddialarına Giresun'da yanıt verdi. Akşener, "Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı, ne baca, ne de pencere kardeşim ben adayım" dedi. 
 

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:34
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da halka hitap etti. Akşener, kendisi hakkında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül’ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği yönünde iddialara da yanıt verdi. Seçimde aday olacağını vurgulayan Akşener, bu konuda şöyle konuştu:"İYİ Parti ile oturup, İYİ Part ile kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır- neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı, ne baca, ne de pencere kardeşim ben adayım. Halep oradaysa Arşın da burada.  Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz." 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt
NE OLMUŞTU?


Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Abdullah Gül’ün Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in açıklamalarından cesaret aldığını belirterek, ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir’ diye yazdı. 

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