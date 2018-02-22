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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den imam İsmail Sevimli hakkında suç duyurusu

Sefaköy Sultan Murat Merkez Camii imamı İsmail Sevimli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in photoshoplu ve sahte fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İmam, Akşener'i montaj ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yan yana getirdi ve “Bu resme iyi bakın, oy verecekler görsün” diye yazdı. İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili devlet memuru olan cami imamı hakkında suç duyurusunda bulundu.

22 Şubat 2018, Perşembe 17:17
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den imam İsmail Sevimli hakkında suç duyurusu
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İmam kendisini tarafsız olmamakla eleştirenlere de “Akıllarını kiradan kurtaramamış zavallılar ne benim imamlığımı ne de Diyanet’i sorgulayabilir” dedi. İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili devlet memuru olan cami imamı hakkında suç duyurusunda bulundu.


İBADETHANEDE SİYASET YAPIYOR


İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, “İsmail Sevimli’nin ibadethanede yoğun siyaset yaptığına dair şikayetler tarafımıza ulaştı. Somut delil olarak kendi sosyal medya hesabından photoshoplu sahte resimler paylaşarak genel başkanımız Meral Akşener’e iftiralar atttığını belgeledik. İlçe Müftüsü Mustafa Kara ile de görüşerek, ikaz edilmesini ve idari yaptırım istedik. Avukat arkadaşlarımızla birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kanunun idari, hukuki ve adli olarak kamu yararı adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Camiler Allah’ın evidir. Camiler hepimizindir” dedi.


"MÜFTÜLÜĞE BAŞVURACAĞIZ"


Avukat Coşkun Şahin ise “İsmail Sevimli isimli şahıs Genel başkanımız Meral Akşener’i, FETÖ terör örgütü lideri ile yan yana çekilmiş şekilde gösterir montajlı bir fotoğraf paylaşmış, bir din görevlisine yakışmayacak hakaretlerde de bulunmuştur. Hukuki olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve il müftülüğüne idari soruşturma başlatılması için de yazılı başvuruda bulunacağız” diye konuştu.


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