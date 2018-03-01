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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasette ortaya çıkan partiler arası ittifak tartışmalarına katıldı. Akşener, 'Saadet Partisi ve Demokrat Partisi ile ittifak yapmayı çok isterim' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ittifak açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partiler arası ittifak görüşmeleri soruldu. Akşener “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması vardı, ‘İlkeler ittifakı olabilir’ diye. Siz buna nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna da şu ifadelerle yanıt verdi:

“Bu Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir önerisi. Biz şimdi referandumda bu tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak bir şey söyledik. Nedir bu; güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için, demokrasi için ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik. Ve partili cumhurbaşkanının Türkiye’yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Ve nitekim ortaya çıktı. Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: ‘Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım’. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil. Ben şeffaf bir insan olarak açık açık söylemiştim. Arkadaşların hiçbir bilgisi yoktu, onlarla tartışmadım. Bir arzu, bir istek olarak söylediğim şey şu: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Sayın Karamollaoğlu’na da söyledim. Ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi bir şey, çok olumlu bir şey. Ne kadar çok aday, o kadar şenlik olacak. Göreceksiniz.”

DHA


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