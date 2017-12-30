15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalandı

Sakarya’da İl Başkanlığı binasının açılışına katılması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in rahatsızlanması nedeniyle genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ programa katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalandı
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı’nın açılışı için Sakarya’ya gelmesi beklenen Genel Başkan Meral Akşener için uzun süreden bu yana çalışma yapılıyordu. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener’i göremedi.

Akşener’in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul’da serumla tedavi gördüğü açıklandı. Sakarya programına Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti.
Nostaljik tramvay sefere başlıyor

Nostaljik tramvay sefere başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Zıplaya zıplaya Büyük Valide Han'ın tarihi kubbesini çökerttiler!

Zıplaya zıplaya Büyük Valide Han'ın tarihi kubbesini çökerttiler!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere çok sert çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere çok sert çıktı
Şiddetli yağmur Fethiye'yi vurdu, ortalık göle oldu

Şiddetli yağmur Fethiye'yi vurdu, ortalık göle oldu
İşte BTK'nın ByLock mağdurları raporu

İşte BTK'nın ByLock mağdurları raporu
Dev konteyner gemisi 'MSC Genova' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev konteyner gemisi 'MSC Genova' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Altın emzik çetesine İstanbul'da ikinci operasyon

Altın emzik çetesine İstanbul'da ikinci operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan kolundaki saatin hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kolundaki saatin hikayesini anlattı