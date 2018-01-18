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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kefenli tosunlar Afrin'de başrolde olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Afrin operasyonu açıklamalarına dair, AK Parti'ye destek için kefen giyip 'Ölmeye geldik' eylemi yapan kişilerin olası bir Afrin operasyonunda başrolde olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kefenli tosunlar Afrin'de başrolde olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "1 hafta içerisinde ne yapacağımızı göreceksiniz" ifadelerinin ve dün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu'ndan da Afrin Operasyonu'na dair, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" ifadelerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, olası Afrin operasyonuna tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in haberine göre sosyla medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Bütün siyasi partilerde; Ak Parti'de, MHP'de, CHP'de ve İYİ Parti'de hangi siyasi çocuğuna paralı askerlik yaptırmışsa, 40 yaşını geçmemiş çocuklarının tamamının askere alınmasını ve Afrin harekatında başrolde olmasını talep ediyorum" dedi.
 

"ÖNCE İNCİRLİK'İ KAPAT"


Akşener operasyon tepkisini ağır ifadelerle sürdürdü. Akşener, "Özellikle "one minute" olayından sonra, annelerinin dantelli masa örtüleriyle 'ölmeye ölmeye geldik diye bağıran şu kefenli tosunların da isim isim tespit edilip, mutlaka askere alınmasını ve Afrin operasyonunda başrolde yer almalarını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'a ve iktidar partisine de seslenen Akşener, "Afrin'e operasyon yapmak için öncelikle İncirlik üssünü kapatacaksın, Malatya'daki üssü kapatacaksın. Yüreğin yetiyorsa bunları yapacaksın; ondan sonra elin güçlü olarak bunlarla masaya oturursun." ifadelerini kullandı.


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