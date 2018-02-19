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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tecavüze uğrayan kediyi sahiplendi

Miting için geçtiğimiz Cumartesi günü İzmir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tecavüze uğrayan kedi Cedric’i sahiplendi.

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:30
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tecavüze uğrayan kediyi sahiplendi
Cedric, geçtiğimiz Aralık ayında İzmir’de bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulundu. Veteriner kliniğine götürüldüğünde kedinin tecavüze uğradığı ve bu sebepten idrar yolları ve bağırsakları yırtılıp his kaybına uğradığı öğreniliyor.Tuvaletini kendi yapamayan Cedric’e aylardır yuva aranıyordu. O yuva bugün bulundu.



Hayvan aktivsiti Banu Aydın’ın duyurusuna göre Cedric İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sahipendildi. Cedric Akşener’in talimatı ile Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun ve Yücel Bey’e teslim edildi.

Kaynak: Ajanimo
 


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