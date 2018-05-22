Saldırıya uğrayan Cengiz Tamer'in dudağı patlarken yüzünde de morluklar oluştu. Saldırı sonrası darp alan Cengiz Tamer karakola giderek şikayetçi oldu. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'OLAY SİYASİ Mİ ŞAHSİ Mİ BİLEMİYORUM'

Olaydan sonra Sarıyer Gazetesi’ne açıklama yapan Cengiz Tamer, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

“Olay Büyükdere’de meydana geldi. Ben aracımla seyir halindeydim, olay yaşandığı sırada aracım durmuş durumdaydı. Camım açıktı. Birden ben araç içinden tanımadığım bir genç delikanlı geldi. Ne olduğunu anlamadan yüzüme iki tane yumruk attı, o sırada boş bulundum. Ne o kişiyi tanıyorum ne de arabayı tanıyorum. Kimseden şüphelenmiyorum. Olayın siyasi yönü var mı, bilmiyorum, emniyet de bana bunu sordu. Ancak elimizde delil olmadan kimseyi suçlamıyoruz. Adi bir olay da olabilir, siyasi de olabilir. Bunu ben bilemem. Ama benim kimseyle hasımlığım yok. Bu saldırı şahsıma da olabilir, temsil ettiğim tüzel kişiliğe de yapılmış olabilir. Elimizde delil yokken şimdiden birilerini suçlamak doğru olmaz. Ancak ortada böyle bir saldırı olayı vardır.”